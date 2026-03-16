Embajador de EEUU en Chile reitera necesidad de adoptar screening de inversiones “para evaluar proyectos de capital en sectores sensibles para la seguridad del país”

A través de su cuenta en X, Brandon Judd citó la entrevista realizada por Señal DF al excanciller Alfredo Moreno y afirmó que “coincidimos en la necesidad de contar con algún tipo de mecanismo".

El embajador de Estados Unidos en Chile, Brandon Judd, volvió a insistir en la idea de que Chile adopte un mecanismo de screening -o evaluación- de inversiones, a raíz de los dichos del exministro de Relaciones Exteriores, Alfredo Moreno, acerca de adoptar esta herramienta.

En entrevista con Señal DF de este sábado, Moreno comentó que se ha señalado que “sería bueno tener un sistema de screening de ciertas inversiones, muy precisas y muy delimitadas, en ciertos sectores y activos que son complejos”.

Además, detalló que esta herramienta ya la tienen EEUU, China y la Unión Europea, al mismo tiempo que está aceptado en los tratados de libre comercio. “De manera que hay soluciones, pero siempre que se haga con la anticipación debida”, dijo.

A través de su cuenta en X, Judd citó la entrevista realizada por Señal DF y afirmó estar de acuerdo.

“Coincidimos en la necesidad de contar con algún tipo de mecanismo de screening para evaluar inversiones y proyectos de capital en sectores sensibles para la seguridad del país”, expuso.

Tal cual. Coincidimos en la necesidad de contar con algún tipo de mecanismo de screening para evaluar inversiones y proyectos de capital en sectores sensibles para la seguridad del país.



Lea la entrevista completa del excanciller Alfredo Moreno al @DFinanciero aquí:… pic.twitter.com/OLWI1dZyp2 — U.S. Ambassador to Chile (@USAmbCL) March 16, 2026

Cabe recordar que en febrero pasado se dio a conocer que EEUU revocó las visas de tres funcionarios del Gobierno chileno -entre ellos el exministro de Transporte y Telecomunicaciones, Juan Carlos Muñoz- por el polémico proyecto del cable de fibra óptica submarino que uniría a Chile con China.

La sanción fue en base a acusar que se había dirigido, autorizado, financiado o apoyado de manera significativa actividades que “comprometieron infraestructuras críticas de telecomunicaciones” y “socavaron la seguridad regional” en el hemisferio, según indicó el Departamento de Estado.

Para entonces, el embajador ya se había referido a que Chile tenga este tipo de iniciativas.

"Hemos estado pidiendo al Gobierno chileno mecanismos de evaluación de inversiones. Las economías avanzadas alrededor del mundo tienen un proceso para evaluar las inversiones extranjeras para asegurarse de que su infraestructura crítica, sus puertos, sus líneas de transmisión de electricidad y sus redes de telecomunicaciones estén protegidos”, señaló Judd en una conferencia de prensa en febrero pasado.

Y agregó: “Mi punto es que cuando un país no protege su infraestructura crítica, arriesga perder su soberanía”.