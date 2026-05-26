Canciller inaugura Foro Sur 2026 y destaca rol de América Latina “en el mundo que se está redefiniendo”

El canciller Francisco Pérez Mackenna inauguró el Foro Sur 2026, evento organizado por la U. de Chile y el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF), con el objetivo de dialogar sobre la integración sudamericana y los desafíos regionales.

“América Latina tiene todo lo necesario para ser protagonista en el mundo que se está redefiniendo. Lo que nos corresponde es decidir si vamos a estar a la altura de esa oportunidad”, dijo junto con destacar que “las tensiones geopolíticas que reconfiguran el orden global apuntan, casi inevitablemente, hacia activos que esta región tiene en abundancia: minerales críticos para la transición energética, reservas de agua dulce, biodiversidad, dominio de las rutas oceánicas estratégicas, alta capacidad para la producción de alimentos”.