Primer Informe de Finanzas Públicas de era Kast se aplaza para el lunes

Inicialmente, se presentaría el 12 de mayo. Luego se postergó para este miércoles 20 de mayo. Pero finalmente, se dará a conocer el próximo lunes 25 de mayo.

Se trata del primer Informe de Finanzas Públicas (IFP) de la era de José Antonio Kast en La Moneda, que será presentado por el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, y el director de Presupuestos, José Pablo Gómez.

La postergación del documento se debe a dos razones: que la semana pasada el secretario de Estado estaba fuera del país, participando del ChileDay en Nueva York y Toronto; y que este martes y miércoles coincide con la votación del proyecto de ley de reconstrucción y reactivación en la Cámara de Diputados.

En el IFP, Hacienda actualizará sus proyecciones de crecimiento del PIB, de ingresos y del gasto público, así como la proyección de déficit fiscal.

El exministro de Hacienda, Ignacio Briones, expresó su sorpresa ante la postergación en la red social X. A su juicio, se trata de “información esperada por el mercado y que también habría sido valiosa para el debate de un PDL con implicancias fiscales que se vota mañana (hoy miércoles)”.