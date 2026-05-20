La ola de reacciones que generó en el Congreso el primer cambio de gabinete de la administración Kast

Tanto al interior de la oposición como en el oficialismo hubo reacciones al ajuste ministerial

El cambio de gabinete anunciado por el Presidente de la República, José Antonio Kast, desató una ola de reacciones en el Congreso y profundizó las críticas hacia la conducción política del Ejecutivo, a poco más de dos meses desde el inicio de la administración.

Tanto desde la oposición como desde el oficialismo, parlamentarios coincidieron en que las modificaciones responden a problemas de instalación, comunicación y manejo político del Ejecutivo.

Las salidas de las ministras de Seguridad, Trinidad Steinert, y de la Secretaría General de Gobierno, Mara Sedini, concentraron gran parte de los cuestionamientos, especialmente por tratarse de dos carteras consideradas estratégicas para enfrentar las principales preocupaciones ciudadanas.

Desde la oposición, la diputada integrante de la comisión de Seguridad de la Cámara, Tatiana Urrutia (FA), calificó el ajuste como “el cambio de gabinete más precipitado en la historia de Chile.

“Ahora sí estamos frente a un gobierno en emergencia: no había plan en seguridad y queda demostrado que tampoco hay plan para gobernar”, dijo.

Desde la bancada de senadores del Partido Socialista calificaron el episodio como un “fracaso rotundo” de la actual administración y apuntaron directamente a la falta de experiencia política del equipo instalado por Kast.

El jefe de bancada PS, Juan Luis Castro, sostuvo que “no había capacidad, no había mensaje, faltó expertise”, agregando que el ajuste ministerial “demuestra claramente la improvisación y la falta de oficio que hubo en la instalación del gobierno”.

En la misma línea, la presidenta del PS, Paulina Vodanovic, afirmó que el Ejecutivo “experimentó con perfiles no aptos para el cargo”, cuestionando especialmente el desempeño de la exministra vocera.

“Vimos a una vocera que estaba muda, que no hablaba, que arrancaba, que no comunicaba”, señaló.

La senadora Daniella Cicardini también sostuvo que las salidas “se veían venir”, tras “68 días de improvisación, contradicciones, mucho ruido y poco fondo”.

“Una ministra de Seguridad sin un plan de seguridad era tremendamente inconsecuente; y una vocera que no podía comunicar reflejaba también un gobierno sin contenido”, afirmó.

Más duro aún fue el senador Gastón Saavedra, quien aseguró que “la política no es para estudiantes en práctica” y criticó la falta de preparación del Ejecutivo para enfrentar áreas sensibles como seguridad.

Desde el Partido Comunista, la diputada Daniela Serrano afirmó que los cambios ministeriales “solo confirman una notoria improvisación y ausencia de un plan concreto”.

“Mucho discurso sobre gestión y experiencia y a dos meses de gobierno, los cambios de gabinete solo confirman una notoria improvisación y ausencia de un plan concreto”, sostuvo la parlamentaria.

En tanto, el jefe de bancada del Partido por la Democracia e independientes, Raúl Soto, calificó los primeros meses de administración como “desastrosos”.

“Improvisación, desprolijidades, falta de plan y estrategia, y problemas en la comunicación. Evidentemente que teníamos la razón en la oposición”, señaló Soto, agregando que espera que el ajuste implique “un cambio de rumbo” y no solo “un cambio de nombres”.

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La reacción en el oficialismo

En el oficialismo, en tanto, las señales apuntaron a respaldar la decisión presidencial, aunque reconociendo dificultades en la instalación política del gobierno.

La jefa de bancada de senadores de Renovación Nacional, María José Gatica, sostuvo que “el Presidente José Antonio Kast tomó una decisión, y esa decisión se respeta”, aunque admitió que inicialmente no consideraba conveniente realizar cambios tan temprano en la administración.

Por su parte, el senador RN, Andrés Longton, apuntó a los problemas comunicacionales como uno de los factores que explican la decisión presidencial.

“La capacidad de interpretar y transmitir adecuadamente lo que está haciendo el gobierno fue uno de los factores fundamentales para los cambios”, sostuvo Longton, quien afirmó que la medida también implica reconocer que existía “un déficit” en esa área.