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Gremios mineros arremeten contra fallo que anula permiso de megaproyecto de Collahuasi: "El fantasma de la permisología sigue presente"

Los timoneles del Consejo Minero y de la Sonami advirtieron que la situación "envía una señal preocupante para el clima de inversión en Chile".

Por: Patricia Marchetti

Publicado: Lunes 18 de mayo de 2026 a las 13:55 hrs.

Patricia Marchetti Minería gremios cobre Anglo American Glencore
<p>Gremios mineros arremeten contra fallo que anula permiso de megaproyecto de Collahuasi: "El fantasma de la permisología sigue presente"</p>

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