Estados Unidos e Irán lejos de un acuerdo sobre el estrecho de Ormuz tras el impacto de un dron en una central eléctrica de los Emiratos Árabes

Las autoridades emiratíes no atribuyeron la culpa del ataque y no hubo reivindicaciones inmediatas de responsabilidad, lo que ha aumentado la tensión en el conflicto.

Este domingo Estados Unidos e Irán parecían estar muy lejos de alcanzar un acuerdo para poner fin a semanas de guerra y reabrir el crucial estrecho de Ormuz, mientras que un ataque con drones provocó un incendio en una planta nuclear de los Emiratos Árabes, poniendo de relieve los riesgos de un frágil alto el fuego.

El presidente Donald Trump dejó claro que su paciencia se está agotando, publicando el domingo en las redes sociales: “Para Irán, el tiempo corre y más les vale actuar rápido, o no quedará nada de ellos. ¡El tiempo es crucial!”.

La agencia de noticias semioficial iraní Fars informó que Estados Unidos había establecido cinco condiciones principales para un acuerdo de paz, entre ellas la entrega al país americano del uranio utilizado por el programa nuclear iraní, que Washington no pagara ninguna de las compensaciones que exige Teherán y que descongelara menos de una cuarta parte de los activos iraníes suspendidos. Fars no citó la fuente de la información, y Estados Unidos no se ha pronunciado públicamente sobre dichas condiciones.

Mientras tanto, la agencia de noticias semioficial Mehr afirmó que Washington no ofreció "ninguna concesión tangible" al tiempo que buscaba "obtener concesiones que no logró obtener durante la guerra, lo que conducirá a un punto muerto en las negociaciones".

El ataque con drones del domingo se produjo pocos días después de que el presidente estadounidense Donald Trump regresara de una cumbre de dos días en Pekín con el presidente chino Xi Jinping, aliado de Irán. Ambos coincidieron en que el estrecho, por donde alguna vez fluyó una quinta parte del petróleo y el gas natural licuado del mundo, debería estar abierto al tránsito, pero no se observaron avances significativos hacia ese objetivo.

El presidente iraní, Masoud Pezeshkian, afirmó que su país está comprometido con una solución diplomática al conflicto. Varios cargamentos de energía han logrado cruzar el estrecho de Ormuz en las últimas semanas, y un funcionario iraní declaró este fin de semana que las autoridades están trabajando en una ley y un marco legal formales para permitir el paso de algunos buques.

El ataque con drones del domingo en los Emiratos Árabes Unidos provocó un incendio en un generador eléctrico fuera del perímetro interior de la central eléctrica de Barakah, pero no afectó la seguridad radiológica, según informó la oficina de prensa de Abu Dabi en un comunicado. Las autoridades trabajaron para extinguir el incendio, que no causó heridos.