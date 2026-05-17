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Estados Unidos e Irán lejos de un acuerdo sobre el estrecho de Ormuz tras el impacto de un dron en una central eléctrica de los Emiratos Árabes

Las autoridades emiratíes no atribuyeron la culpa del ataque y no hubo reivindicaciones inmediatas de responsabilidad, lo que ha aumentado la tensión en el conflicto.

Por: Bloomberg

Publicado: Domingo 17 de mayo de 2026 a las 10:25 hrs.

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<p>Estados Unidos e Irán lejos de un acuerdo sobre el estrecho de Ormuz tras el impacto de un dron en una central eléctrica de los Emiratos Árabes</p>

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