Little Caesars acelera su expansión en México: llega a Pachuca con foco en el empleo local
La firma ya tiene 700 locales en el país, al que considera "clave" para su crecimiento.
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En medio de su estrategia de crecimiento en México, la cadena de pizzas Little Caesars anunció su expansión en la ciudad mexicana de Pachuca, ubicada en el estado de Hidalgo, un mercado que la compañía considera clave tras cumplir 20 años de operaciones en el país.
De acuerdo con lo informado por la firma, la llegada a una nueva ciudad tiene como objetivo generar "oportunidades de empleo", apostando por el talento local.
"La compañía reafirma así su compromiso con el desarrollo económico del país", aseguró la empresa.
Emiliano Mendoza, director de la franquicia, señaló: “México es un mercado clave para nosotros, y vemos una gran oportunidad de seguir creciendo junto a las comunidades a las que servimos”.
Y añadió que la expansión "no solo se trata de llegar a más lugares, sino de hacerlo de la manera correcta: generando oportunidades y manteniendo la calidad y experiencia que nos define”.
Nacida en el suburbio de Detroit en 1959, Little Caesars es una cadena de pizzas fundada por Mike y Marian Ilitch.
Opera en más de 30 países, pero fue hasta 2006 que la empresa arribó a México con su formato hot-and-ready que comenzó su crecimiento a nivel local.
Según lo informado por la empresa, actualmente cuenta con cerca de 700 locales a lo largo del país del norte.
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