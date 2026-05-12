Argentina, Perú, Colombia, México, Brasil y Bolivia: los mercados latinoamericanos más complejos para hacer negocios

Los resultados corresponden a la última edición del Índice Global de Complejidad Corporativa (GBCI) elaborado por la consultora TMF y se basan en factores como la incertidumbre política y jurídica, además de frecuentes cambios regulatorios, elevadas cargas administrativas y crecientes exigencias digitales.

En medio del complejo escenario mundial, América Latina reafirmó una vez su posición como una de las regiones más complejas a nivel global para hacer negocios. Así lo reveló la última edición del Índice Global de Complejidad Corporativa (GBCI) elaborado por la consultora TMF Group, que ubicó a seis países de región entre los 10 territorios más complejos para operar.

Argentina, Perú, México, Brasil, Colombia y Bolivia, son los países que se encuentran en el ranking basado en factores como la incertidumbre política y jurídica, además de frecuentes cambios regulatorios, elevadas cargas administrativas y crecientes exigencias digitales.

Mark Weil, CEO de TMF Group, afirmó que “la fragmentación política global y la dispersión económica están llevando a las empresas a incorporar más jurisdicciones en sus cadenas de suministro, lo que incrementa la complejidad de su gobernanza. Esta fragmentación también implica que deben enfrentarse a una mayor incertidumbre regulatoria".

"Los inversionistas buscan simplicidad, pero sobre todo, certeza en las reglas bajo las cuales operan. Por ello, alentamos a los gobiernos a mejorar su posicionamiento actuando en ambos frentes, y a las empresas a simplificar sus operaciones para ser más eficientes y ágiles frente a marcos regulatorios complejos e inciertos”, agregó.

Además de esos factores, la complejidad laboral continúa creciendo debido a nuevas normativas sobre transparencia salarial, beneficios, protección laboral y diferencias regulatorias entre mercados. Esto se suma a factores geopolíticos y económicos que siguen impactando la previsibilidad regulatoria y la gestión de operaciones multinacionales.

Pese a todo, el estudio señaló que muchas jurisdicciones latinoamericanas están avanzando en digitalización y modernización administrativa, mejorando gradualmente los tiempos de tramitación y ciertos procesos de cumplimiento. Sin embargo, el ritmo de transformación sigue siendo desigual entre países.

Además de los seis países presentes en el top 10, otros mercados de la región también aparecen en posiciones elevadas del ranking global, como Paraguay, Chile, Uruguay, Ecuador y Venezuela, reflejando un entorno regional caracterizado por frecuentes cambios legislativos, exigencias fiscales crecientes y procesos administrativos complejos.

A nivel global, Grecia encabezó el ranking de complejidad empresarial.

En contraste, las jurisdicciones menos complejas para hacer negocios en 2026 son Islas Caimán, Dinamarca y Hong Kong, gracias a marcos regulatorios más ágiles, infraestructura digital consolidada y procesos administrativos más eficientes.