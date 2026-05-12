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Argentina, Perú, Colombia, México, Brasil y Bolivia: los mercados latinoamericanos más complejos para hacer negocios

Los resultados corresponden a la última edición del Índice Global de Complejidad Corporativa (GBCI) elaborado por la consultora TMF y se basan en factores como la incertidumbre política y jurídica, además de frecuentes cambios regulatorios, elevadas cargas administrativas y crecientes exigencias digitales.

Por: Karen Flores

Publicado: Martes 12 de mayo de 2026 a las 18:00 hrs.

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<p>Argentina, Perú, Colombia, México, Brasil y Bolivia: los mercados latinoamericanos más complejos para hacer negocios</p>

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