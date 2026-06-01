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Petrobras toma nuevas medidas: reduce precio del diésel para distribuidores y avanza en proyecto para elevar producción de petróleo y gas

La medida contempla una disminución en el precio de 9,6%, iniciativa que se da en medio de los avances de los planes de expansión energética tras la firma de contratos con la holandesa SBM Offshore para la contrucción de dos plataformas flotantes de producción (FPSO) del proyecto Sergipe Deepwater.

Por: Karen Flores

Publicado: Lunes 1 de junio de 2026 a las 15:20 hrs.

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<p>Petrobras toma nuevas medidas: reduce precio del diésel para distribuidores y avanza en proyecto para elevar producción de petróleo y gas</p>

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