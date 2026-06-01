Petrobras toma nuevas medidas: reduce precio del diésel para distribuidores y avanza en proyecto para elevar producción de petróleo y gas

La medida contempla una disminución en el precio de 9,6%, iniciativa que se da en medio de los avances de los planes de expansión energética tras la firma de contratos con la holandesa SBM Offshore para la contrucción de dos plataformas flotantes de producción (FPSO) del proyecto Sergipe Deepwater.

Petrobras, la petrolera estatal brasileña, anunció la reducción de los precios del diésel para los distribuidores en 0,3515 (US$ 0,070) reales brasileños por litro a partir de este 1 de junio, como parte de un programa del gobierno brasileño destinado a proteger a los consumidores ante el encarecimiento de los combustibles derivado de la Guerra en Medio Oriente.

En esa línea y de acuerdo con lo informado por la compañía, la medida implica una reducción de 9,6% en el precio promedio de venta de Petrobras a los distribuidores, lo que finalmente reduce el precio de 3,65 reales brasileños a 3,30 reales brasileños por litro.

Según la empresa, la reducción también está vinculada a una iniciativa gubernamental que compensa el impacto de los impuestos sobre el combustible restablecidos del Programa de Integração Social (PIS) y la Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (Cofins), mecanismo de subsidio que ayuda a evitar que los mayores costos del combustible se trasladen a los consumidores y las empresas.

En medio de dicha medida, la petrolera aunció nuevos avances en sus planes de expansión energética tras la firma de contratos con la holandesa SBM Offshore para la contrucción de dos plataformas flotantes de producción (FPSO) del proyecto Sergipe Deepwater.

La iniciativa que contempla inversiones superiores a 60.000 millones de reales brasileños (US$ 11.912 millones) y que busca aumentar la producción de petróleo y gas natural en Brasil a partir de 2030.

De acuerdo con Petrobras, se espera que los proyectos produzcan un total de más de mil millones de barriles de petróleo equivalente (boe).

¿Qué es el proyecto Sergipe Deepwater?

La FPSO SEAP-II (P-87) tendrá una capacidad instalada para producir 120.000 barriles de petróleo por día y procesar 12 millones de metros cúbicos de gas natural por día.

Su inicio de producción de petróleo está programado para 2030, y la exportación de gas comenzará en 2031.

Por otro lado, la plataforma flotante de producción, almacenamiento y descarga (FPSO) SEAP-I (P-81) tendrá una capacidad instalada para producir 120.000 barriles de petróleo por día y procesar 10 millones de metros cúbicos de gas natural por día. El inicio de la producción está programado para 2031.

SEAP-I comprende yacimientos de petróleo ligero de alta calidad y gas no asociado con bajo contenido de contaminantes, ubicados en las concesiones BM-SEAL-11 y BM-SEAL-10, aproximadamente a 100 kilómetros de la costa.