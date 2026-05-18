Petrobras prepara inversiones por US$ 7.400 millones en Brasil, en medio de acercamientos con mexicana Pemex
Los recursos forman parte de su plan de negocios 2026-2030 y estarán destinados a proyectos de exploración y producción (E&P), refinación, logística, procesamiento de gas natural y combustibles renovables.
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Petrobras anunció un nuevo plan de inversiones por 37 mil millones de reales (US$ 7.400 millones) en el estado de São Paulo hasta 2030, en medio de los acercamientos que la petrolera brasileña mantiene con la mexicana Pemex para explorar nuevas oportunidades de negocio.
De acuerdo con la compañía, los recursos forman parte de su plan de negocios 2026-2030 y estarán destinados a proyectos de exploración y producción (E&P), refinación, logística, procesamiento de gas natural y combustibles renovables.
Del total anunciado, 17 mil millones de reales serán destinados al área de refinación. Dentro de ese monto, 6 mil millones se invertirán en Replan, refinería ubicada en el municipio de Paulínia y considerada una de las unidades más relevantes de Petrobras, ya que concentra cerca del 20% de la capacidad de refinación de la firma.
Las inversiones contemplan un aumento de 5% en la capacidad de la refinería hacia 2027, equivalente a unos 25.000 barriles diarios adicionales, además de una expansión en la producción de diésel S10.
En el área de exploración y producción, la presidenta ejecutiva de Petrobras, Magda Chambriard, aseguró que otros 9.000 millones de reales serán destinados a proyectos vinculados a los campos de Sapinhoá y Mexilhão, así como al desarrollo del área de Aram, ubicada en el presal de la Cuenca de Santos.
“Tenemos la intención de iniciar el desarrollo de un nuevo campo, que por ahora llamamos área de Aram”, afirmó la ejecutiva.
Según Chambriard, Petrobras espera contar con al menos uno o dos pozos productores en esa zona hacia 2030.
En logística, la estatal brasileña confirmó inversiones por 3.300 millones de reales para ampliar dos áreas de la terminal STS08, en el Puerto de Santos.
Los proyectos contemplan la construcción de un nuevo muelle, la expansión de la capacidad de movimiento de derivados y la instalación de infraestructura de tanques para búnker con componente renovable.
Acercamientos con Pemex
La semana pasada, Chambriard aseguró que Petrobras enviará representantes a México para explorar oportunidades de negocio junto a Pemex.
La petrolera brasileña lleva tiempo buscando proyectos en el extranjero con el objetivo de reforzar sus reservas de petróleo, una estrategia que, según la propia ejecutiva, también podría incluir eventuales acuerdos en Venezuela.
Durante una conferencia telefónica con analistas, Chambriard explicó que Petrobras considera que la parte mexicana del Golfo de México aún presenta un bajo nivel de desarrollo, especialmente en aguas ultraprofundas, área en la que la compañía brasileña posee amplia experiencia.
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