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Presidenta de México asegura que irá a Brasil a firmar acuerdo entre Pemex y Petrobras

La semana pasada la mandataria se reunió con directivos de la petrolera estatal brasileña para hablar sobre una "colaboración" en exploración, producción y transformación de crudo.

Por: Reuters

Publicado: Jueves 30 de abril de 2026 a las 11:55 hrs.

México Brasil Petrobras petróleo acuerdo comercial Economía latinoamericana América Latina internacional
<p>Presidenta de México asegura que irá a Brasil a firmar acuerdo entre Pemex y Petrobras</p>

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