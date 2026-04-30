Presidenta de México asegura que irá a Brasil a firmar acuerdo entre Pemex y Petrobras

La semana pasada la mandataria se reunió con directivos de la petrolera estatal brasileña para hablar sobre una "colaboración" en exploración, producción y transformación de crudo.

La Presidenta de México, Claudia Sheinbaum, aseguró que espera que las petroleras Pemex y Petrobras alcancen un acuerdo de entendimiento de "colaboración y cooperación" y que ella viajaría a Brasil a firmarlo con su colega Luiz Inácio Lula da Silva, en una fecha que aún no ha sido definida.

La semana pasada la mandataria se reunió en Ciudad de México con directivos de la petrolera estatal brasileña, encabezados por su presidenta, Magda Chambriard, cuando hablaron sobre el establecimiento de una "colaboración" con Pemex en la exploración, producción y transformación de crudo.

Sheinbaum dijo que a mediados de mayo un equipo técnico de Petrobras estará en México para ver temas de producción, exploración, transformación y biocombustibles.