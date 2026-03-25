"Es una persona ideal para dirigir Naciones Unidas": Presidenta de México confirma apoyo a Bachelet tras desistimiento de gobierno de Kast

"Nosotros vamos a seguir apoyándola. Tengo una llamada con ella pronto", dijo Sheinbaum. (Foto: Reuters)

Funcionarios brasileños, que hablaron bajo condición de anonimato, indicaron que el país también planeaba mantener su apoyo a la candidata chilena.

México seguirá apoyando la candidatura de la expresidenta de Chile Michelle Bachelet a la Secretaría General de las Naciones Unidas, dijo el miércoles la mandataria Claudia Sheinbaum, después de que el Gobierno liderado por el conservador José Antonio Kast le retiró el respaldo.

Sheinbaum dijo que pronto hablaría por teléfono con la dos veces Presidenta de Chile, cuya nominación fue propuesta por los gobiernos de México, Brasil y de su país antes de la toma de posesión de Kast el 11 de marzo.

"Nosotros vamos a seguir apoyándola. Tengo una llamada con ella pronto", dijo Sheinbaum al ser consultada sobre el retiro del apoyo del Gobierno de Kast, quien había mantenido en espera su decisión sobre la postulación, promovida por la anterior administración del progresista Gabriel Boric.

Chile informó el martes que desistía de apoyar la candidatura de Bachelet, propuesta en conjunto con Brasil y México, pero la exgobernante dijo que seguirá trabajando en su postulación.

Sheinbaum afirmó que Bachelet es "una mujer que busca la Paz en el mundo, que tiene una idea de la construcción de derechos y de la salida pacífica de los conflictos y de reconstruir Naciones Unidas como un organismo de resolución de conflictos internacionales".

"Es una persona ideal para dirigir Naciones Unidas y de nuestra parte la vamos a seguir apoyando. Vamos a ver Brasil, si continúa también con este apoyo, porque éramos Chile, Brasil y México", agregó.

Funcionarios brasileños, que hablaron bajo condición de anonimato, indicaron que el país planeaba mantener su apoyo a la candidata chilena.

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Bachelet fue la primera mujer presidenta de Chile y actualmente figura entre las principales candidatas para suceder al secretario general de la ONU, Antonio Guterres.

Entre 2018 y 2022 se desempeñó como Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y de 2010 a 2013 como directora ejecutiva de ONU Mujeres.