Efecto IVA: fuerte baja en las compras online informales desde el extranjero
Análisis de la CNC indicó que US$ 143,3 millones correspondieron a informales, monto que representa una caída de 39% en términos anuales.
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Un total de US$ 2.167 millones registraron las compras online en plataformas internacionales durante el primer trimestre del año, lo que implica un descenso de 1% comparado con el mismo período de 2025, según un análisis realizado por la Cámara Nacional de Comercio, Servicio y Turismo de Chile (CNC).
De dicho total, destacó el gremio, US$ 143,3 millones correspondieron a aquellas de caracter informal, monto que representa una caída de 39% en términos anuales.
Una disminución que, tal como lo explicó la gerente de Estudios de la CNC, Bernardita Silva, responde a la entrada en vigencia del cobro del Impuesto al Valor Agregado (IVA) a las adquisiciones de US$ 41, "medida que redujo significativamente los incentivos para adquirir productos a través de plataformas extranjeras bajo esquemas informales”.
Precisamente, en octubre de 2025 comenzó a aplicarse el tributo que hasta entonces regía para aquellas internaciones valoradas a partir de los US$ 500.
Silva aseguró que se suma a la ecuación un “menor dinamismo del gasto online total y una caída en el valor promedio de las compras informales”.
En las plataformas internacionales -que representan un 14,7% del total de transacciones digitales-, la CNC estimó que un 5% presentó algún grado de irregularidad en su ingreso durante el primer trimestre, marcando un retroceso “significativo" respecto de períodos anteriores.
Según la CNC, de cada $ 100 gastados, $ 3 son destinados a la informalidad si se trata de plataformas internacionales, las que totalizaron los US$ 260 millones, cerca de un 25% menos que en 2025.
Además, de ese monto, el gremio dijo que US$ 7,8 millones son compras con “algún grado de irregularidad”, lo que representa una baja del 88% al compararlo con igual trimestre del 2025, lo que confirma “el impacto normalizador del nuevo marco tributario transfronterizo”, dijeron.
Silva señaló que el mercado informal “también ha cambiado de composición”, con pérdida de participación de los canales asociados a compras con mayor valor, mientras “crecen espacios donde predominan transacciones más pequeñas y difíciles de fiscalizar”.
En contraste, las plataformas nacionales mantuvieron niveles de informalidad similares a los del año pasado, con un 8% de las compras estimadas fuera de norma. Según la CNC, esto equivale a $ 7 de cada $ 100 gastados y a transacciones por US$ 135,5 millones, sobre un total de US$ 1.907 millones comercializados en el trimestre.
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