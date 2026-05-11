Oposición presenta cerca de 1.000 indicaciones a proyecto de reactivación económica

La polémica frase del diputado Jaime Araya (Indep. PPD), donde anunciaba tsunami de indicaciones de la oposición (alrededor de 2.500) al proyecto de reconstrucción y reactivación económica sólo sirvió para provocar la furibunda reacción del oficialismo y las expectativas de la opinión pública, porque finalmente, llegado el momento, las oposiciones -incluidos el Partido de la Gente (PDG) y la Democracia Cristiana (DC), quienes siguen negociando con el Ejecutivo- llegaron sólo a rozar las 900 propuestas, tanto en conjunto como por separado.

Los partidos que más ajustes ingresaron a la iniciativa del gobierno fueron el Partido Comunista, con unas 470 aproximadamente, de las cuales 170 son de la bancada y 300 de los diputados a título personal; la diputada PDG Zandra Parisi, quien planteó 152 y otros diputados de la bancada algunas más; y la DC, con 102. Esto se dio en un contexto en que los representantes de estos dos últimos partidos aseguraron que aún siguen negociando con el Ejecutivo, que espera contar con sus votos en el momento realmente clave para el avance de la iniciativa: la votación de la idea de legislar en la Sala de la Cámara.

Algunas de las modificaciones de la bancada del PC son sobre temas que ya han levantado como proyecto o que han puesto en el debate público hace algún tiempo, como la creación del royalty portuario de US$ 1 por tonelada transferida en puertos; la depreciación instantánea del 100% de activos fijos nuevos o importados para PYME; el fortalecimiento del Régimen Pro-PYME Transparente, ampliándolo hasta 100.000 UF; y, exención de Impuestos Territoriales por dos años para microempresas nuevas con ventas anuales menores a 2.400 UF.

Centros de estudio del progresismo presentaron un documento de 20 carillas donde se abrieron a conversar sobre una reducción al impuesto a las empresas.

Además, del fortalecimiento del Subsidio Unificado al Empleo (SUE), focalizado en PYME; exención del Impuesto Global Complementario para ingresos mensuales inferiores a $ 1.000.000, compensada con un tramo máximo del 45% para altos ingresos; y, prohibición de indexar a la Unidad de Fomento los cobros de servicios, tarifas y reajustes de deudas en salud, educación y otros derechos sociales, entre otras.

Entre los planteamientos de la diputada Parisi destacan un crédito por pago de remuneraciones, modificaciones a la Ley de Bases Generales del Medio Ambiente, modificaciones al Código Tributario, a la Ley de donaciones, entre otros.

Zandra Parisi fue una de las diputadas que presentó más de un centenar de cambios a la iniciativa.

Mientras que las indicaciones de la DC apuntan a temas relacionados con la ley de pesca, beneficios para dueños de “viviendas económicas”, propiedad intelectual, medio ambiente, crédito para nuevas contrataciones, y más facultades fiscalizadoras para el Servicio de Impuestos Internos, entre otras.

En cuanto a las indicaciones de la bancada del PPD pasan por derecho de propiedad intelectual, contribuciones -exención a la que podrán acceder sólo personas naturales que tengan un sueldo no superior a 70 UF; y la rebaja gradual del impuesto corporativo de 27% a 25% de manera gradual hasta el año 2029.

Por otro lado, la oposición en conjunto ingresó 10 indicaciones en la línea de fortalecer el Subsidio Unificado al Empleo, exención del pago de contribuciones para la clase media sin afectar el Fondo Común Municipal, subsidio al pie para compra de viviendas y fortalecimiento del Fogaes y levantamiento al secreto bancario, sala cuna universal e impulso a las pymes, entre otros.