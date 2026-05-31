Empleo, inversión y seguridad: líderes empresariales delinean prioridades de cara a la primera cuenta pública de Kast al país

A horas de la primera Cuenta Pública del Presidente José Antonio Kast ante el Congreso en Valparaíso, el mundo empresarial afinó sus expectativas sobre el tono y contenido que esperan escuchar este lunes.



Y si bien transversalmente valoran que el proyecto de reconstrucción impulsado por el Ejecutivo haya recogido parte de las prioridades planteadas por el sector privado, los principales gremios coinciden en que el mensaje presidencial debe transformarse en una señal concreta de reactivación, con anuncios en inversión, seguridad y empleo.



El diagnóstico es transversal: Chile necesita recuperar crecimiento, destrabar proyectos y dar certezas a quienes invierten. A eso se suma una preocupación compartida por la seguridad pública y por el debilitamiento del mercado laboral, especialmente en mujeres, jóvenes y pequeñas empresas.



Además de reforzar que es necesario avanzar en materias como la reducción del impuesto corporativo, acercándolo a niveles más competitivos internacionalmente, la reintegración y la invariabilidad tributaria, la presidenta de la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC), Susana Jiménez, dijo que también esperan mensajes en materia de seguridad.



“Esperamos señales orientadas a construir una estrategia nacional que enfrente el fenómeno de la delincuencia, el narcotráfico y las economías ilícitas de manera integral. En relación con esto último, una estrategia que fortalezca la coordinación entre instituciones del Estado, aumente la capacidad para perseguir los flujos económicos que sostienen estas redes y contemple medidas específicas para proteger actividades productivas que hoy están siendo afectadas por el comercio ilícito, el contrabando, el robo de materiales y otras formas de criminalidad económica”, afirmó la líder la CPC.



La agenda de inversión y permisología también aparece como una prioridad en minería.



El presidente de la Sociedad Nacional de Minería (Sonami), Jorge Riesco, afirmó que esperan que el mandatario consolide una agenda de reactivación estructural y certezas para la inversión. Entre las urgencias mencionó avanzar “decididamente en la modernización del sistema de permisos y evaluación ambiental”, reducir duplicidades y entregar mayor previsibilidad a los proyectos.



También pidió fortalecer “de manera concreta” a la pequeña y mediana minería, sectores fundamentales para el empleo, la actividad económica regional y el desarrollo territorial.



Desde la Sociedad de Fomento Fabril (Sofofa), Rosario Navarro coincidió en que el país requiere señales en tres ámbitos que hoy son decisivos para recuperar crecimiento, inversión y confianza. Junto con destrabar la inversión y reforzar seguridad, puso especial énfasis en empleo y capital humano.



“Esperamos anuncios que mejoren las perspectivas del mercado laboral, en especial en materia de sala cuna, un impulso a la capacitación, la empleabilidad y una mayor articulación entre educación, empresa y desarrollo productivo”, indicó.



Ese ejelaboral también fue subrayado por la Cámara Nacional de Comercio (CNC). Su presidente, José Pakomio, planteó que el discurso del Presidente debiera priorizar “reactivar el mercado laboral, fortalecer la seguridad e impulsar el turismo”.

A su juicio, la recuperación “solo será sostenible si se traduce en más puestos de trabajo formales, de calidad y con mayor estabilidad”.



En el ámbito financiero, la expectativa está puesta en el crecimiento e inclusión. El presidente de la Asociación de Bancos (ABIF), José Manuel Mena, afirmó que Chile necesita una agenda que “facilite el acceso de más personas al sistema financiero formal, reduzca la informalidad y elimine barreras que hoy dificultan el acceso al crédito y otros servicios financieros”.



Desde la Cámara Chilena de la Construcción, Alfredo Echavarría planteó que combatir la delincuencia y el crimen organizado “no solo es una demanda ciudadana prioritaria, sino también una condición básica para el desarrollo de proyectos, la recuperación de barrios y la inversión en regiones”.



Así, además de reforzar la necesidad de acelerar la implementación de la ley marco de autorizaciones sectoriales y hacer las modificaciones al sistema de evaluación ambiental, planteó que el foco principal debe mantenerse en medidas que faciliten el acceso a la vivienda.



La Sociedad Nacional de Agricultura (SNA) solicitó que el Ejecutivo releve el rol del agro en la reactivación. Su presidente sostuvo que esperan “señales claras en materia de reactivación económica, inversión y empleo, especialmente en regiones”, con énfasis en infraestructura hídrica, financiamiento productivo y apertura de mercados.



“Esperamos que el Presidente Kast reconozca el rol del agro en la reconstrucción, el empleo regional y el crecimiento. La señal esperada es una agenda de inversión, competitividad y desarrollo, donde el sector agrícola tenga un rol claro en el impulso regional y exportador del país”, dijo.



Las PYME también buscarán anuncios específicos. El presidente de la Multigremial Nacional, Juan Pablo Swett, dijo esperar que esta Cuenta Pública “marque un punto de inflexión” para el sector, con medidas para enfrentar la restricción crediticia y avanzar hacia “un verdadero Estatuto Pyme 2.0”.