Sin voto, pero con voz: la mirada de los estudiantes ante la elección del nuevo decano de la FEN
A menos de dos semanas de la definición del sucesor de José de Gregorio, el tema se cuela entre clase y clase, se toma partido por uno y otro, pero todo bajo un halo que los candidatos han tratado de instaurar: que sea una elección académica y 100% fair play.
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A 11 días de las votaciones, la carrera por el decanato de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile pareciera estar instalada en las salas y pasillos del campus y, aunque los cerca de 4.900 estudiantes (entre pre y postgrado) no tienen voto, sí pareciera que hay mucha voz en el marco del proceso.
Dante Contreras, Óscar Landerretche y Alejandro Micco -por orden alfabético- eran los nombres que se esperaba compitieran, pero a partir del 20 de mayo ya son los candidatos oficiales para suceder a José de Gregorio.
Se trata de una terna valorada en el círculo de los alumnos consultados por Señal DF. “Son figuras dentro de la FEN con gran trayectoria en investigación, docencia y también en posicionamiento público”, opinan el presidente y vicepresidenta del Centro de Estudiantes de Ingeniería Comercial (CEIC-UCH), Alan Mc Coll e Isidora Uribe, respectivamente.
Y lo segundo, como lo subrayan los dirigentes, el proceso es un aporte al debate sobre las prioridades y desafíos de la FEN, que a su juicio debe incluir “mantener la facultad como una institución con excelencia”, posicionarla en la formación de opinión y debate público”, además de perseverar en relevar su imagen internacional para contribuir a que siga siendo un referente.
Clave, comentan, es que el nuevo decano continúe el estilo llevado por De Gregorio, a quien -cuentan- puedan acercarse para solucionar un problema o pedir ayuda en temas específicos.
Puertas adentro
Y si bien no todos los alumnos se atreven a opinar con nombre y apellido, en lo que sí coinciden los consultados, es que se percibe un escenario de “fair play” entre los profesores en competencia, que la disputa de votos debe ser más bien puertas adentro, donde incluso ellos sienten que es mejor evitar involucrarse. Al fin y al cabo, “reconocen que los tres tienen trayectorias destacadas”.
Como ayudante en ramos impartidos por Contreras y Landerretche, además de haber participado en instancias con la presencia de Micco, el hoy ingeniero comercial y actual estudiante del magíster de economía impartido por la universidad, Rodrigo Acosta, se anima a compartir de su mirada de los “profes”.
A Micco, quien fue jefe de campaña de De Gregorio cuando llegó al decanato, lo define como un “líder carismático”, que destaca en la docencia como “alguien que tiene conocimientos bien fuertes”.
Igualmente destaca en el exsubsecretario del Ministerio de Hacienda (2014-2017) su deferencia con la academia. “Muchos economistas, que vienen de la academia, pasan a la política y se quedan ahí, de ministros, subsecretarios; él tiene la cualidad especial de haber ocupado ese cargo de subsecretario y después volver”.
Este gesto, según comenta, es “algo valorable”.
Sobre Contreras, expone que este no se queda atrás a la hora de la cercanía, revelando la costumbre que tiene de “aprenderse los nombres de todos los alumnos”.
Desde su prisma, Dante -como se escucha decir entre los estudiantes- está en la posición de “que pase lo que tenga que pasar”, junto con ser un postulante que califica de más conservador, posición en la que a diferencia de Landerretche y Micco “no se ha visto por los pasillos hablando con un peso pesado, de los otros departamentos”.
Acerca de Landerretche –quien fuera jefe de campaña de Contreras en la elección anterior– le valora ser una “figura pública bien reconocida”, pero no lo siente tan cercano a los estudiantes.
Si tuviesen que jugársela por un ganador, entre algunos alumnos comentan que el expresidente del directorio de Codelco sí ha mostrado cercanía con profesores del departamento de Control de Gestión.
Joaquín Álvarez, estudiante de cuarto año de ingeniería comercial en la FEN, relata que su primera cara visible fue precisamente Landerretche, que es profesor de ramos iniciales en la malla curricular. “Toda la gente que entra a clases tiene una visión bastante cercana con Óscar”, señala, mientras que -a medida que avanzan en los ramos- se encuentran con Contreras y Micco.
Y, en este escenario, se anima a plantear un punto, que otros prefieren guardar. Álvarez ve necesario que el candidato con más opciones sea aquel que “sepa lo que es correcto económica y políticamente (para el país)” y “no se deje llevar, así sea por una posición política ya sea izquierda o de derecha".
Como otros, hace hincapié en la formación y docencia presente en los tres candidatos: “Se puede evidenciar que los tres son candidatos que saben muchísimo y se refleja en el material que ellos entregan”.
A la hora de los pronósticos de cara a la elección prevista para el próximo 10 de junio, dice que muchos de sus compañeros estiman que la disputa final podría darse más bien entre Micco y Landerretche, dada la mayor presencia de ambos en el debate público durante el último tiempo.
Pero parecen tener claro que, al final, la historia en la FEN la escriben sobre todo los profesores, tal como ha ocurrido ya hace décadas con el trío en competencia.
Los votos en disputa y la opción de segunda vuelta
El universo de la elección de la FEN de la Universidad de Chile abarca a 111 académicos y debe reunir un total de 84,625 votos ponderados. ¿Qué son estos votos ponderados?
La cifra, explican en la facultad, responde a distintos criterios a la hora de ponderar el peso de los votos.
Aquellos académicos que cuenten con un contrato de 44 horas semanales votan con ponderación 1, es decir, voto íntegro. Mientras que quienes tienen contratos intermedios (21 a 22 horas semanales) votan con ponderación 0,5; y quienes tienen contratos menores -habitualmente seis horas o menos- votan con ponderación 0,125 (un octavo de voto).
El criterio de “jerarquía académica” también juega un papel fundamental a la hora de definir el peso del voto, ya que “algunos profesores con solo 6 horas de contrato -entre ellos eméritos y titulares de alta categoría- mantienen ponderación 1”.
La cita tendrá lugar el 10 de junio, con una segunda vuelta –en el caso de no haber mayoría absoluta– a disputarse el 18 del mismo mes. Por otra parte, la proclamación del nuevo decano tiene como fecha el 1 de julio, mientras que la asunción de funciones está prevista para el 7 de aquel mes.
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