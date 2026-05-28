Bci avanza en creación de nueva sociedad matriz: nombra directorio y gerente general

Diego Yarur Arrasate, director y vicepresidente de Bci Group. Luis Enrique Yarur Rey, director de Bci Group. Ignacio Yarur Arrasate, director y presidente de Bci Group. Eugenio Von Chrismar, director de Bci Group. Fotos: Julio Castro y Archivo

Se replicó la mesa directiva y administración que tiene Empresas Juan Yarur, que de momento, es el único accionista de Bci Group.

La reorganización societaria del holding Bci, anunciada a comienzos de 2026, avanza a paso firme.

El proceso busca la separación aguas abajo de sus dos principales negocios: por un lado, Bci Chile -incluyendo sus filiales y las operaciones en Miami y Perú-; y por otro, City National Bank of Florida (CNB), su principal apuesta en Estados Unidos.

En el esquema, la nueva sociedad Bci Group actuará como sociedad holding del grupo financiero, que una vez completadas las distintas etapas de la reorganización, pasará a controlar a dos bancos independientes entre sí.

Y hace poco menos de un mes, la nueva matriz vivió su primer gran hito organizacional. El 24 de abril, la firma celebró su primera sesión de directorio y definió a los principales timoneles de la nueva gobernanza.

En la instancia, los integrantes provisorios de la mesa directiva aceptaron sus cargos como definitivos hasta la próxima junta ordinaria de accionistas de la sociedad.

El directorio de Bci Group quedó compuesto por Luis Enrique Yarur y sus hijos Ignacio Yarur Arrasate, Diego Yarur Arrasate, además de María Cristina Yarur Terré y Eugenio Von Chrismar (actual CEO de Bci).

En tanto, Ignacio Yarur ocupará la presidencia de la matriz, mientras que Diego Yarur será el vicepresidente.

También se definió el domicilio para la sociedad: la oficina 1601 del edificio Magdalena 140, en el barrio El Golf, Las Condes, donde también se encuentra domiciliada Empresas Juan Yarur SpA, holding a través del cual la familia Yarur controla el 55,36% de Bci.

De esta manera, las operaciones de la matriz del grupo quedaron fuera del edificio corporativo de Bci.

En el cargo de gerente general, en tanto, se designó a uno de los ejecutivos de mayor confianza del grupo Yarur: Andrés Irarrázaval, quien acumula una larga trayectoria en el grupo Bci y sus filiales.

También cumple un rol en los negocios de la familia: desde 2019 es el gerente general de Empresas Juan Yarur SpA.

Representación de accionistas

Consultado por DF, Bci respondió que “en una primera fase del proceso, Empresas Juan Yarur, actual accionista controlador de Bci, constituyó Bci Group como una sociedad de inversiones, a la que le aportará el total de sus acciones en el banco (una vez obtenidas las aprobaciones regulatorias)”.

“Como por el momento es el único accionista representado en Bci Group, a la espera del avance del proceso, el directorio de la nueva sociedad replica el de Empresas Juan Yarur”, aclaró.

“Después del aporte de las acciones de Empresas Juan Yarur a Bci Group y una vez listadas las acciones de Bci Group en la Bolsa de Santiago, se invitará a todos los accionistas del banco a incorporarse a Bci Group mediante el canje de sus acciones”, detalló la compañía.

“Una vez que se incorporen los nuevos accionistas a Bci Group, su participación quedará representada en el gobierno corporativo” con la elección de un nuevo directorio, añadió Bci.

Futura OPA

El recién conformado directorio de Bci Group aprobó, además, la inscripción de la sociedad y sus acciones en el registro de valores de la Comisión para el Mercado Financiero (CMF), para que, en un futuro, pueda hacer una oferta pública de adquisición de acciones de los actuales títulos de Bci.

En detalle, se abrirá una OPA a todos los accionistas para suscribir acciones de Bci Group, con el objetivo de alinear la estructura de propiedad bajo el nuevo esquema.

El proceso culminará con la división de Bci y la posterior fusión entre Bci Group y Bci 2, cerrando así la reorganización.

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