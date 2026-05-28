Lo dio vuelta: Global Soluciones financieras logra ganancias tras años en rojo

La compañía de financiamiento automotriz logró utilidades por $ 757 millones al primer trimestre de 2026

Después de año en rojo -con cambio de controlador entremedio- la financiera automotriz Global Soluciones Financieras alcanzó números azules.

De acuerdo con lo reportado por la empresa a la Comisión para el Mercado Financiero (CMF), al primer trimestre de 2026 alcanzó ganancias por $ 757 millones, revertiendo así la pérdida de $ 741 millones al mismo periodo del año anterior.

En su análisis de resultados, Global explicó que la variación se relaciona con mayores volúmenes de colocación, una reducción del costo de venta (5,4%) y una disminución en gastos de administración (4,3%).

Asimismo, destacó que la rentabilidad sobre patrimonio (ROE) se ubicó en 12,8%, superior al indicador negativo de 15,2% del año anterior. Además, el índice de gasto de administración sobre resultado operacional bruto se redujo desde 75,6% a 69,5% asociado a mayores colocaciones y a una disminución de los gastos de administración.

"Global Soluciones Financieras, continua con un foco en la gestión de incrementar el volumen de financiamiento automotriz, con el objeto de alcanzar resultados positivos sostenibles en el tiempo, es así como este esfuerzo se puede evidenciar, y al cierre del primer trimestre 2026, la compañía presenta un resultado antes de impuesto positivo, con un incremento de 140,8% respecto del mismo periodo del año anterior", destacó la compañía.

Las cifras

Los ingresos por actividades ordinarias totalizaron $ 13.381.542 millones al cierre del primer trimestre 2026, lo que implicó un aumento de $ 506.846 millones (3,9%) en relación al mismo periodo de 2025.

"Este crecimiento se vincula principalmente al mayor volumen de colocaciones, asociado a un incremento en la originación de créditos respecto del año anterior", explicó la firma.

En cuanto a su composición, el 54,8% de los ingresos provino del financiamiento automotriz, seguido por la venta de vehículos con un 33,6%. El 11,6% restante correspondió a ingresos por convenios, comisiones de seguros y renting. La estructura se mantiene comparable a la del ejercicio previo.

Respecto del costo de ventas, éstas disminuyeron $ 419.854 millones (5,4%) respecto del primer trimestre 2025, explicado principalmente por una reducción en el costo asociado a la venta de vehículos por $ 1.521.019, millones junto con la eliminación de costos en la línea de renting.