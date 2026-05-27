Click acá para ir directamente al contenido
Inicio Mercados Banca & FinTech
Banca & FinTech

Equifax, dueña de Dicom: “Los mayores rebrotes en morosidad se están dando en las puntas etarias”

De acuerdo con su gerente general, Santiago Parodi, el mayor aumento anual en el número de morosos se dio entre las personas de 18 a 24 años, con un salto de 6,1% en 12 meses.

Por: Sofía Fuentes

Publicado: Miércoles 27 de mayo de 2026 a las 13:20 hrs.

Banca deuda internet Sofía Fuentes
<p>Equifax, dueña de Dicom: “Los mayores rebrotes en morosidad se están dando en las puntas etarias”</p>

Noticias destacadas

Te recomendamos

ARTICULOS RELACIONADOS

Newsletters

LO MÁS LEÍDO

1
Economía y Política

José Pablo Gómez, director de Dipres y denuncia por error en cálculo de deuda: “El Informe de Finanzas Públicas no está acusando a nadie. Lo que hace es corregir una trayectoria”
2
Regiones

"La empresa se comportó como delincuente": Poduje anuncia acciones legales contra constructora española por abandono de obras en cuatro regiones
3
Empresas

Ejecutivo desvinculado de Codelco ficha a abogado Juan Pablo Hermosilla
4
Mercados

Se cae el deal financiero del año: Toesca y Ameris ponen fin a las conversaciones para unir las compañías
5
Empresas

El rediseño de Falabella: holding simplifica directorios de cuatro filiales y ficha ejecutivos globales
6
Empresas

Tribunal rechaza demanda de Juan Pablo Hermosilla contra Pamela Hites por pago de honorarios legales
7
Empresas

La rebelión de Mundo: por qué desafió a Subtel y apostó todo por su plan "Chao Cables"
8
Economía y Política

AmCham Chile nombra a nueva gerenta general: asumirá a mediados de julio
VER MÁS
VER MÁS

Inspírate con lo mejor del diseño, la arquitectura y el estilo de vida.
VER MÁS
Innovación y Startups Fondos de Inversión Construcción Entre Códigos Laboral & Personas Salud

BRANDED CONTENT

Suplementos

VER MÁS

Publiweb

VER MÁS

Publiweb

VER MÁS

Papel Digital

Diario Financiero

Lee la edición de hoy

Suscríbete