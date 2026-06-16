BancoEstado y el Ministerio Público crean mesa intersectorial contra el fraude transaccional
El encuentro entre el presidente de BancoEstado, Mario Farren, y el fiscal nacional Ángel Valencia, busca fortalecer el trabajo conjunto para abordar el fraude en todas sus dimensiones y su vinculación con el crimen organizado.
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BancoEstado informó mediante un comunicado de prensa que el 4 de junio sostuvo una reunión con el Ministerio Público con el objetivo de fortalecer mecanismos para la prevención y detección de ilícitos económicos, combatir el fraude que afecta la fe pública y abre la puerta al crimen organizado. Ello, en momentos en que se investiga la denominada "Operación Tokio".
En ese contexto, una de las prioridades que planteó la entidad financiera en la cita es el seguimiento a una querella que BancoEstado presentó en 2024. En ella, denunció un esquema masivo y sistemático de autofraudes, consistente en el abuso del mecanismo de desconocimiento de operaciones de la Ley N°20.009 (Ley de Fraudes). Dicha causa comprende más de 7.000 casos que responden a un mismo patrón de fraude.
El objetivo, indicó BancoEstado, es colaborar con la reconstrucción de flujos financieros, identificar beneficiarios finales y detectar eventuales delitos de lavado de activos y asociación ilícita. Para ello, sostuvo que la labor coordinada con el Ministerio Público es clave porque permitirá agilizar los procesos investigativos y asegurar una persecución penal más efectiva.
El presidente de BancoEstado, Mario Farren, comentó que “delitos como el lavado de activos, la asociación ilícita, los fraudes, impactan fundamentalmente al banco y al sistema financiero en general, es nuestra responsabilidad tomar todas las acciones que estén a nuestro alcance para contribuir a la persecución de estos delitos que dañan la confianza pública”.
Farren agregó que “tenemos el deber de ser proactivos ante esta situación y creemos que esta colaboración con el Ministerio Público entregará nuevas herramientas necesarias para la desarticulación de estas redes criminales”.
Por su lado, el fiscal nacional, Ángel Valencia, indicó que “la persecución efectiva de los delitos económicos y de las organizaciones que los cometen requiere de una coordinación permanente entre las instituciones públicas y privadas. El intercambio oportuno de información, el fortalecimiento de las capacidades de análisis y la colaboración técnica son herramientas fundamentales para identificar patrones delictivos, seguir la ruta del dinero y llevar ante la justicia a quienes buscan afectar la fe pública y el patrimonio de las personas. Este trabajo conjunto con BancoEstado representa un paso relevante para fortalecer la prevención, detección e investigación de estos ilícitos en beneficio de toda la ciudadanía”.
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