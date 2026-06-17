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Tasas para calcular monto de las pensiones de rentas vitalicias caen a su menor nivel en cinco años

En medio de una expansión de la venta del producto previsional, que se encuentra en niveles históricos, se ha registrado una caída en este componente.

Por: Daniel Vizcarra G.

Publicado: Miércoles 17 de junio de 2026 a las 04:00 hrs.

seguros Rentas vitalicias Pensiones
<p>Foto: Jonathan Duran</p>

Foto: Jonathan Duran

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