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Asociación de Aseguradores advierte que fondos generacionales y licitación de stock “pueden introducir una volatilidad no deseada en el mercado de capitales”

El presidente de la Asociación de Aseguradores de Chile (AACH), Alejandro Alzérreca, planteó sus preocupaciones por los plazos de la implementación de la reforma previsional.

Por: Daniel Vizcarra G.

Publicado: Viernes 31 de julio de 2026 a las 04:00 hrs.

Pensiones seguros AFP Licitaciones fondos generacionales
<p>Alejandro Alzérreca, presidente de la Asociación de Aseguradores de Chile (AACH). Foto: Jonathan Duran</p>

Alejandro Alzérreca, presidente de la Asociación de Aseguradores de Chile (AACH). Foto: Jonathan Duran

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