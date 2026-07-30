Asociación de Aseguradores advierte que fondos generacionales y licitación de stock “pueden introducir una volatilidad no deseada en el mercado de capitales”

El presidente de la Asociación de Aseguradores de Chile (AACH), Alejandro Alzérreca, planteó sus preocupaciones por los plazos de la implementación de la reforma previsional.

Pese a que no pertenece al sector de las AFP, el presidente de la Asociación de Aseguradores de Chile (AACH), Alejandro Alzérreca, está muy atento a la implementación de la reforma previsional.

Ello, por el impacto que la ley pueda provocar en el mercado de capitales, donde la industria ha ido sumando tonelaje, acumulando inversiones por más de US$ 80 mil millones, y porque participan en el negocio de las pensiones, a través de las rentas vitalicias.

Por eso, en conversación con DF, Alzérreca calificó como “correcto” el régimen de inversión que propuso la Superintendencia de Pensiones para los fondos generacionales en una primera etapa.

“Ello no significa que no pensemos que hay algunas materias mejorables en la norma en consulta. Hay que tener, además de las consideraciones técnicas y financieras -que obviamente son relevantes-, los plazos de implementación, que también son un tema del que hay que preocuparse”, dijo.

“Pensemos que estamos estableciendo fondos generacionales, está el tema de la licitación de cartera, que es bastante coetánea en ese sentido, y creo que esos dos aspectos pueden introducir una volatilidad no deseada en el mercado de capitales, que también hay que cuidar”, señaló.

- Los plazos están en la ley, por lo tanto, ¿cree que deben ser reevaluados?

- Si finalmente se ve que hay impactos no deseados y sin que esto signifique obviamente una reforma a la ley de pensiones, o negociaciones nuevamente respecto de algo que nos costó mucho tiempo acordar, se podría, a través de alguna indicación en particular, cambiar algunos plazos de implementación, en la medida que no cambia el corazón de la reforma.

- Hay quienes han advertido que eso conllevaría el riesgo de reabrir la discusión en el Congreso.

Obviamente que se corre el riesgo y por esto no puede pensarse como una nueva reforma ni una oportunidad para presentar otras indicaciones y volver a los tiempos de negociación que, a mi juicio, ya están superados.

- Dónde se juega el partido el mercado de capitales, ¿en la implementación de los fondos generacionales o en la licitación de stock?

- No me atrevería a decir cuál es más relevante o no en términos de impacto. Los dos generan impactos acotados, si uno los mira en forma individual.

Mi preocupación, más que el impacto acotado que tenga en cada una de ellas en forma individual es la implementación en plazos relativamente cortos de ambos elementos de manera conjunta.

- Más allá de los plazos, ¿cómo evalúa el mecanismo de la licitación de stock?

- No veo una ventaja evidente en la licitación de stock. Sé que hay opiniones encontradas al respecto, pero no creo que sea evidente que la licitación de stock contribuya finalmente a bajar comisiones y, por lo tanto, mejorar pensiones.

Supervisión basada en riesgo

- ¿Han sido convocados por la CMF para trabajar en el proyecto de supervisión basada en riesgo?

- Nosotros entendemos que, finalmente, después de 15 años de tramitación parlamentaria, le van a dar la prioridad necesaria para poder discutir el proyecto y ojalá sea en el corto plazo. Hemos hablado con la CMF, el Ministerio de Hacienda e incluso en el Congreso, para poner sobre la mesa la importancia de que esto se tramite.

- ¿Sería una buena fórmula que se vea en la reforma al mercado de capitales (MK)?

- La información que tenemos es que la reforma al mercado de capitales tiene otro objetivo y es que tenga impacto en el corto plazo. El tema del capital basado en riesgo tiene impacto en el largo plazo, no solamente por los tiempos de implementación, sino porque estamos hablando de que cambia una regulación de solvencia, que tiene una visión que tiene mucho que ver con la responsabilidad de la industria aseguradora con sus asegurados y pensionados. Entonces, es un proyecto de largo aliento.

- ¿Ve espacio para tramitar el proyecto antes de que se inicie la discusión de Presupuesto 2027?

- Nosotros estamos optimistas que así sea. Por las conversaciones que hemos tenido. Si bien es cierto que tanto el Ejecutivo como el Congreso están preocupados del proyecto de ley de reconstrucción, y se van a empezar a preocupar también de la iniciativa de MK, creemos que el tercer proyecto, no en orden de de tramitación pero sí de importancia, es el de la supervisión basada en riesgo para la industria aseguradora.





Ley de protección de datos

- ¿Cómo impactará la ley de protección de datos a la industria?

- El fondo de la ley creo que es que es correcto. Darle protección y formalizar el hecho que los datos personales son de propiedad de las personas, eso es un avance. Desde nuestro punto de vista, creemos que es una buena Ley, pero hay determinados elementos que nos preocupan.

- ¿Cuáles factores le preocupan?

- En primer lugar, que es bastante general, que a 120 días no tengamos la gobernanza establecida. En el caso de los seguros, tenemos un tema bastante particular, porque hoy quedamos sin una habilitación legal para operar bases de datos industriales. Es como que nos ataquen la memoria RAM, porque es lo que nosotros hacemos.

La materia prima de la industria aseguradora es el manejo de datos de manera estadística para poder evaluar y tarificar los riesgos.