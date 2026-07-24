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Gobierno evalúa incorporar la supervisión basada en riesgo para las aseguradoras en reforma de MK

En 2011 se ingresó un proyecto de ley al respecto y actualmente se encuentra en el Senado.

Por: Daniel Vizcarra G.

Publicado: Viernes 24 de julio de 2026 a las 04:00 hrs.

seguros CMF Asegurador gobierno
<p>Foto: Aton.</p>

Foto: Aton.

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