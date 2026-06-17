Kast ratifica a Carolina Rossi como subsecretaria de Ciencia
La periodista había ascendido a este cargo luego de la polémica salida de Rafael Araos en mayo tras desencuentros con la ministra Ximena Lincolao.
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Este martes por la tarde, el Presidente José Antonio Kast informó la designación de Carolina Rossi como subsecretaria del Ministerio de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación (CTCI), cargo en el que estuvo como subrogante durante más de un mes.
Rossi es periodista y ha tenido una carrera ligada a la innovación, emprendimiento y políticas públicas, con pasos previos por Start-Up Chile, Europe Startup Nations Alliance y World Summit Awards, así como labores académicas y de mentoría en IE Business School.
"Su nombramiento da continuidad al trabajo desarrollado por la cartera en materia de fortalecimiento de la investigación, la innovación y el desarrollo científico-tecnológico del país", dijo el gobierno en un comunicado.
Rossi aterrizó en el gobierno en abril pasado como jefa de la División de Tecnologías Emergentes y ascendió como subsecretaria subrogante el 11 de mayo, el día en que se produjo la polémica salida de Rafael Araos por desencuentros con la ministra de CTCI, Ximena Lincolao.
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