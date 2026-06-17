Kast ratifica a Carolina Rossi como subsecretaria de Ciencia

La periodista había ascendido a este cargo luego de la polémica salida de Rafael Araos en mayo tras desencuentros con la ministra Ximena Lincolao.

Este martes por la tarde, el Presidente José Antonio Kast informó la designación de Carolina Rossi como subsecretaria del Ministerio de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación (CTCI), cargo en el que estuvo como subrogante durante más de un mes.

Rossi es periodista y ha tenido una carrera ligada a la innovación, emprendimiento y políticas públicas, con pasos previos por Start-Up Chile, Europe Startup Nations Alliance y World Summit Awards, así como labores académicas y de mentoría en IE Business School.

"Su nombramiento da continuidad al trabajo desarrollado por la cartera en materia de fortalecimiento de la investigación, la innovación y el desarrollo científico-tecnológico del país", dijo el gobierno en un comunicado.

Rossi aterrizó en el gobierno en abril pasado como jefa de la División de Tecnologías Emergentes y ascendió como subsecretaria subrogante el 11 de mayo, el día en que se produjo la polémica salida de Rafael Araos por desencuentros con la ministra de CTCI, Ximena Lincolao.