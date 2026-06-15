Operación Tokio: BancoEstado se hace parte en querella contra exejecutiva externa involucrada
La entidad señaló que la investigada no contaba con acceso a sistemas de pago y no podía modificar información bancaria.
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Los coletazos de la denominada Operación Tokio continúan. Este lunes, BancoEstado se hizo parte de la querella en contra de una exasistente administrativa involucrada en el caso, con el objetivo de “colaborar de manera activa en el proceso”, aseguró la entidad.
El banco insistió en que la otrora ejecutiva externa no contaba con acceso a sistemas de pago y que no poseía atribuciones tecnológicas para modificar información bancaria.
“Respecto a la persona aludida, es fundamental aclarar que no era ejecutiva ni trabajadora directa de nuestra institución. Se desempeñaba como asistente administrativa contratada por una empresa proveedora externa, realizando labores de apoyo manual en el área de comercio exterior.En el ejercicio de sus tareas, no contaba con acceso a sistemas de pago ni poseía atribuciones tecnológicas para modificar información bancaria”, señaló.
Aseguró que las revisiones internas realizadas determinaron que “el comportamiento de la cuenta de la involucrada no registró movimientos sospechosos y que fue coherente con su nivel de remuneraciones”.
El banco añadió que “no existe evidencia de que las presuntas actividades ilícitas investigadas tuvieran vinculación con sus funciones o accesos dentro de la institución.Cabe precisar que la asistente había dejado de presentarse a cumplir sus servicios dos días antes de recibir la notificación judicial”.
Respecto a los filtros aplicados a los servicios externalizados, BancoEstado comentó que verificó el “cumplimiento riguroso” de los protocolos de control y revisión de antecedentes que son legalmente exigibles.
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