FNE aprueba adquisición de Klap por parte de Banco Itaú, pero sujeta a medidas de mitigación

La compra generaría riesgos horizontales unilaterales y coordinados en el segmento de procesamiento adquirente a terceros.

La Fiscalía Nacional Económica (FNE) aprobó -sujeta a medidas de mitigación- la adquisición de control de Multicaja e Iswitch, que operan mediante la marca Klap, por parte de Banco Itaú Chile.

En su investigación, la FNE detectó que la adquisición generaría riesgos horizontales unilaterales y coordinados en el segmento de procesamiento adquirente a terceros, en razón de la participación minoritaria que el Banco Itaú posee en Transbank y de la relevante presencia de Klap en dicho segmento.

Ante dichos riesgos, las partes presentaron medidas de mitigación que buscan evitar que Itaú intervenga en la administración de Transbank y que acceda y traspase información comercialmente sensible entre ambos competidores.

Para ello, se comprometieron a otorgar un mandato especial para la administración de su participación accionaria en Transbank a un tercero independiente, y mantenerlo vigente durante todo el tiempo en el cual mantenga dicha participación.

Las medidas también alcanzaron la modificación de una cláusula de no solicitación de trabajadores, que no cumplía con criterios de proporcionalidad establecidos por la jurisprudencia, y fue limitada para comprender únicamente a ejecutivos clave de Klap.

A juicio de la FNE, las medidas presentadas resultan efectivas, idóneas y proporcionales para mitigar los riesgos identificados, además de factibles de implementar, ejecutar y monitorear.

Tras conocer la noticia, el gerente general de Klap, Raúl Sapunar, indicó a DF que "la aprobación de la FNE representa un hito clave dentro del proceso de adquisición de Klap por parte de Banco Itaú Chile. Mientras avanzamos en las etapas normativas correspondientes para el cierre definitivo de la operación, recibimos esta resolución con gran satisfacción. Este acuerdo marca un paso estratégico en la evolución de Klap y reafirma nuestro compromiso histórico de seguir impulsando la innovación y el desarrollo del ecosistema de pagos en Chile".