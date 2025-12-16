Klap tiene nuevo dueño: Itaú Chile acuerda la compra por $40 mil millones

La transacción contempla la adquisición del 100% de sus operadoras, Multicaja e I-Switch y queda sujeta a las aprobaciones regulatorias correspondientes.

Banco Itaú Chile informó este martes, a través de un hecho esencial enviado a la Comisión para el Mercado Financiero (CMF), la firma de un acuerdo para adquirir el control total de Multicaja S.A. e I-Switch S.A., operadora de tarjetas de pago que actúa bajo la marca Klap.

Según adelantó DF, el proceso competitivo concitó el interés de varios actores del mercado y fueron tres los interesados que llegaron a la recta final. Finalmente, fue Itaú quien se impuso en la puja y suscribió el contrato de compraventa.

De acuerdo con lo informado por el banco, la operación se materializó mediante la suscripción de un Share Purchase Agreement (SPA), que contempla la compra, directa e indirectamente, del 100% de las acciones de ambas sociedades a sus actuales accionistas: Sonda S.A., Inder SpA, Etcheberry Asesoría y Negocios SpA y Javier Etcheberry Celhay.

El precio acordado asciende a $40 mil millones, monto que, conforme a lo estipulado en el SPA, se encuentra sujeto a los ajustes habituales en este tipo de transacciones. Dentro del valor, el precio de venta por la participación de Sonda asciende a $27.800 millones, ya que la empresa contaba con el 69,5% de la participación de Klap. Por su parte, Etcheberry cuenta con el 15,5% y Del Río 14,9%.

El cierre de la operación queda condicionado al cumplimiento de una serie de condiciones suspensivas, entre ellas la obtención de las autorizaciones regulatorias de la CMF y del Banco Central de Brasil, así como la aprobación de la Fiscalía Nacional Económica en el marco del control de operaciones de concentración.

Al respecto, el gerente general de Itaú Chile, Andre Gailey comentó que "la adquisición de Klap marcará un hito estratégico para Itaú Chile. Una vez que se materialice, completaremos nuestra oferta de valor, integrando de manera coherente las capacidades de emisión y adquirencia, al mismo tiempo que avanzamos hacia un ecosistema integral de medios de pago, servicios transaccionales y soluciones de financiamiento".

Agregó que con la adquisición, "consolidamos nuestro acompañamiento al crecimiento de PYME y empresas, impulsando decididamente la digitalización del comercio al ampliar su acceso a medios de pago electrónicos tecnológicos y seguros”.

Por su parte, el gerente corporativo de Sonda, Marcelo Castiglione, aseguró que: “Esta desinversión es un paso clave en la focalización de nuestro portafolio por industria y la asignación eficiente de nuestros recursos. Nos permite enfocarnos plenamente en los negocios donde somos líderes naturales y donde vemos las mayores oportunidades de creación de valor a largo plazo junto a nuestros clientes”.

El negocio de adquirencia de Klap opera en Chile desde 2021 y tiene una participación de mercado de 8,4%. Actualmente, la compañía cuenta con 30 mil puntos de venta afiliados a nivel nacional, de los cuales aproximadamente el 70% corresponde a pequeñas y medianas empresas. Además, procesa alrededor de 80 millones de transacciones mensuales.



