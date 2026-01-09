Click acá para ir directamente al contenido
Inicio DF MAS Coffee break
Coffee break

El nuevo desafío de Paula Urenda post CChC: llegará como vicerrectora de Postgrado a la UAI

La universidad, dicen personas de la casa de estudios, es muy fuerte en esta área -tanto así, que tienen dos sedes para impartir esos programas, Vitacura y Presidente Errázuriz-, pero quieren seguir fortaleciendo la unidad con nuevos productos de vanguardia.

Por: Equipo DF MAS

Publicado: Viernes 9 de enero de 2026 a las 16:04 hrs.

<p>El nuevo desafío de Paula Urenda post CChC: llegará como vicerrectora de Postgrado a la UAI</p>

Noticias destacadas

Te recomendamos

ARTICULOS RELACIONADOS

LO MÁS LEÍDO

1
Coffee break

“No permite depositar confianza”: el lapidario informe que en 2022 elaboró la Bolsa de Santiago sobre STF
2
Coffee break

La receta del Cambridge College para liderar el ranking PAES
3
Coffee break

Pasajeros con movilidad reducida: el conflicto que enfrenta a las aerolíneas con el aeropuerto y que escaló a la justicia
4
Coffee break

Con concierto de Carlos Vives: el encuentro de familias empresarias en Miami que reunió a los Von Appen, Yarur y Del Río
5
Coffee break

Pasado en Just Burger y Bain & Company: Quién es el nuevo CEO de Unifood mandatado a resolver la crisis del holding
6
Por dentro

El nuevo round que se avecina en CLC
7
Coffee break

La nueva startup de fundador de Clean Copper tras la quiebra: apostó por el personal de aseo y levantó US$ 600 mil con Invexor
8
Por dentro

Xepelin levanta US$ 20 millones en ronda liderada por Nazca Ventures con una caída de 40% en su valorización

Newsletters

VER MÁS
VER MÁS

Inspírate con lo mejor del diseño, la arquitectura y el estilo de vida.
VER MÁS
Laboral & Personas Fondos de Inversión Construcción Entre Códigos Innovación y Startups Salud

BRANDED CONTENT

Suplementos

VER MÁS

Publiweb

VER MÁS

BRANDCORNER

VER MÁS

Papel Digital

Diario Financiero

Lee la edición de hoy

Suscríbete