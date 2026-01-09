El nuevo desafío de Paula Urenda post CChC: llegará como vicerrectora de Postgrado a la UAI

La universidad, dicen personas de la casa de estudios, es muy fuerte en esta área -tanto así, que tienen dos sedes para impartir esos programas, Vitacura y Presidente Errázuriz-, pero quieren seguir fortaleciendo la unidad con nuevos productos de vanguardia.

En diciembre del año pasado se conoció que Paula Urenda dejará, en marzo, la gerencia general de la Cámara Chilena de la Construcción (CChC), gremio al que llegó hace casi siete años. Ahora la ingeniera comercial se apronta para un nuevo desafío laboral: liderar la Vicerrectoría de Postgrado de la Universidad Adolfo Ibáñez.

La UAI, dicen personas de la casa de estudios, es muy fuerte en esta área -tanto así, que tienen dos sedes para impartir sus programas, Vitacura y Presidente Errázuriz-, pero quieren seguir fortaleciendo la unidad con nuevos productos de vanguardia.

Las otras vicerrectorías de la institución educacional son Finanzas y Gestión, Académica e Investigación, Vínculo con el Medio y Viña del Mar, ya que la universidad es originaria de la Ciudad Jardín y tiene un campus ubicado en los altos del Sporting Club.