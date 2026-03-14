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El chileno autodidacta que se convirtió en uno de los 5 pintores de cascos deportivos para Red Bull en el mundo

Miguel Yáñez conoció el bicicross de niño. De adolescente, empezó a pintar su casco y bicicleta. Se corrió la voz de que lo hacía bien. A los 16 lo convirtió en negocio, que incluyó también a las motos. Luego instaló una tienda-taller que existe hasta hoy. El precio más alto en que ha vendido un casco es US$ 2.700. Y hace más de una década, Red Bull lo fichó como uno de sus pintores oficiales: trabaja para Chile, Colombia y EEUU.

Por: Patricio De la Paz

Publicado: Sábado 14 de marzo de 2026 a las 21:00 hrs.

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<p>El chileno autodidacta que se convirtió en uno de los 5 pintores de cascos deportivos para Red Bull en el mundo</p>

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