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Todo lo que debes saber del Mundial 2026

En menos de una semana arranca la primera Copa del Mundo de 48 selecciones, que estará repartida entre Estados Unidos, México y Canadá. Serán 104 partidos en 16 ciudades y 39 días de torneo, por lejos el más grande que se haya jugado. Detrás del espectáculo hay un bolsón de premios de US$ 871 millones, entradas que llegaron a costar US$ 2 millones y casas de apuestas que ya tienen su favorito. Hay también marcas que vuelven a la cancha tras años de distancia y un empoderado presidente de la FIFA que convirtió el fútbol en una máquina de hacer plata.

Por: Mateo Navas

Publicado: Viernes 5 de junio de 2026 a las 09:17 hrs.

Mateo Navas
<p>Todo lo que debes saber del Mundial 2026</p>

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