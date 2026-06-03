Mundial podría costar miles de millones dólares a empresas mientras trabajadores ven los partidos
Un estudio de UKG estima que el 27% de los empleados probablemente no cumplirá con su trabajo ya sea llegando tarde, saliendo antes o ausentándose por completo durante los encuentros.
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Dado que el Mundial de fútbol va a acaparar todas las conversaciones, las empresas podrían tener dificultades para mantener a los trabajadores concentrados durante el torneo -e incluso para conseguir que acudan a la oficina-, de acuerdo a una nueva encuesta publicada el martes.
Un estudio de UKG estima que el Mundial, que se celebrará del 11 de junio al 19 de julio, podría costar a los empleadores de todo el mundo unos US$ 17.000 millones en pérdida de productividad, ya que el 37% de los trabajadores tiene previsto ajustar sus horarios debido al torneo.
La encuesta reveló que el 27% de los empleados probablemente no cumplirá con su trabajo ya sea llegando tarde, saliendo antes o ausentándose por completo, mientras que el 11% admitió que trabajaría con resaca y el 14% afirmó que vería en streaming los partidos y los momentos destacados en secreto durante el horario laboral.
UKG, una plataforma de IA para la gestión de recursos humanos, nóminas y personal, encuestó a 8.000 empleados de Australia, Canadá, Francia, Alemania, México, Países Bajos, Reino Unido y Estados Unidos para evaluar el impacto del Mundial en los lugares de trabajo.
El torneo ampliado de este año, coorganizado por Estados Unidos, Canadá y México, contará con 48 países y 104 partidos.
El torneo podría suponer unos US$ 11.700 millones en costos por pérdida de productividad solamente en Estados Unidos, seguido de Alemania con US$ 1.340 millones, según UKG.
"Cuando el ausentismo y el presentismo se producen a gran escala, el efecto es inmediato y costoso", afirmó Suresh Vittal, director de producto de UKG. "La productividad cae, la experiencia del cliente se resiente y la moral se ve afectada, ya que el resto del equipo tiene que cubrir las bajas".
Los gerentes tampoco son inmunes al atractivo de un partido apasionante. La encuesta reveló que el 42% de quienes ocupan lugares de liderazgo probablemente planearía tomarse un día libre y el 45% solicitaría flexibilidad a última hora.
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