Click acá para ir directamente al contenido
Inicio Mundial de Fútbol
Mundial de Fútbol

Bielsa busca que con Uruguay la tercera sea la vencida en Mundial, tras el amargo recuerdo de Argentina y el positivo paso pero sin títulos con Chile

Tres semanas antes del inicio del Mundial, el DT anunció que su trabajo culminaba con la Copa del Mundo, pero el lunes aclaró que no había dado por terminada su aventura con el bicampeón mundial.

Por: Reuters

Publicado: Martes 2 de junio de 2026 a las 13:45 hrs.

Mundial 2026 Uruguay
<p>Uruguay deberá probar si el impacto inicial de Bielsa puede transformarse en cohesión y resultados en el máximo escenario del fútbol. (Foto: Reuters)</p>

Uruguay deberá probar si el impacto inicial de Bielsa puede transformarse en cohesión y resultados en el máximo escenario del fútbol. (Foto: Reuters)

Noticias destacadas

Te recomendamos

ARTICULOS RELACIONADOS

Newsletters

LO MÁS LEÍDO

1
Mercados

Allanan sucursal de Santander y detienen a un ejecutivo vinculado al Tren de Aragua: banco reafirma "tolerancia cero" a ilícitos y colabora con diligencias
2
Economía y Política

Quiroz pide US$ 6.200 millones de más deuda al Congreso y sincera ajuste a crédito a empleo por situación fiscal
3
Regiones

Dueño de la emblemática constructora CIAL arriesga hasta 10 años de cárcel por fraude al fisco y provocación de insolvencia
4
Regiones

Túnel submarino bajo el estrecho de Magallanes: proyecto que busca unir Tierra del Fuego al continente comienza a ganar fuerza
5
Mercados

Adultos mayores, personas con discapacidad o sin teléfonos inteligentes: CMF define quiénes podrán seguir usando tarjetas de coordenadas
6
Empresas

Vientos de recesión entran en escena tras caída de la actividad en abril y mercado ahora ve PIB del año más cerca de 1,5%
7
Empresas

Menos consumo de alcohol y desafiante contexto en Argentina: los temas que marcarán la agenda del nuevo CEO de CCU
8
Economía y Política

Arrau ajusta su equipo en el Ministerio de Seguridad y destituye a los dos subsecretarios
VER MÁS
VER MÁS

Inspírate con lo mejor del diseño, la arquitectura y el estilo de vida.
VER MÁS
Fondos de Inversión Construcción Entre Códigos Laboral & Personas Innovación y Startups Salud

BRANDED CONTENT

Suplementos

VER MÁS

Publiweb

VER MÁS

Publiweb

VER MÁS

Papel Digital

Diario Financiero

Lee la edición de hoy

Suscríbete