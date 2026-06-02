Tasa de desocupación extranjera acusa fuerte reducción en el trimestre concluido en abril
En contraste, la tasa de informalidad registró un alza importante, a 29,3%.
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La tasa de desempleo de la población extranjera en el país se redujo en el trimestre móvil febrero-abril de este año, a contrario de lo que ha ido ocurriendo con la desocupación total en el país, que aumentó 0,3 puntos porcentuales a 9,1%.
Según dio a conocer esta mañana el Instituto Nacional de Estadísticas (INE), la desocupación entre los extranjeros se redujo en 0,5 puntos porcentuales a un 6,2%.
Según el ente estadístico, la reducción responde a factores como la baja de la fuerza de trabajo de un 2,6% en el mismo período, totalizando 1.087.487 trabajadores. Asimismo, el total de personas desocupadas cayó en 10% respecto al mismo trimestre del año pasado.
De esta forma, el total de desocupados extranjeros llegó a 67.551 personas.
Ocupación
Otro segmento que registró caídas fue la ocupación extranjera, con una baja del 2%. Los sectores económicos que más afectaron a la tasa fueron: actividades de salud (-19,5%); servicios administrativos y de apoyo; y alojamiento y servicio de comidas con una baja del 12,9%.
Esta fue incidida por solo por los hombres, quienes decrecieron un 5,6%, mientras que las mujeres mostraron un alza del 2,5%.
Con estas variaciones, el total de ocupados extranjeros llegó al total de 1.019.936 personas.
Informalidad al alza
Junto a lo anterior, los ocupados informales experimentaron un aumento del 4,8%, llegando de esta forma a 299.043 personas en esta situación.
De la misma manera, la cifra de ocupados informales creció 1,9 pp. en 12 meses, para totalizar 29,3%.
El total estuvo incidido tanto por hombres, con un 9,3% y por menor medida en mujeres (0,3%).
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