Sala cuna: Presidente se limita a reafirmar la urgencia del proyecto y el compromiso de indicaciones

El mandatario sólo recalcó que el próximo 15 de junio se presentarán ajustes a la propuesta. También anunció la presentación de un proyecto de ley para avanzar en un nuevo estatuto laboral para el turismo.

“El próximo 15 de junio ingresaremos una indicación al proyecto de ley de Sala Cuna para poner fin a una barrera que, por más de 100 años, ha afectado la contratación de mujeres en Chile”. Con esas palabras el Presidente de la República, José Antonio Kast, reforzó en su primera Cuenta Pública la intención del gobierno de avanzar en la materia.

Ante el Congreso, el mandatario reiteró que impulsarán un nuevo sistema que permita avanzar hacia una sala cuna universal, con gradualidad y responsabilidad, garantizando la sostenibilidad financiera.

“Con esta propuesta buscamos fortalecer la participación laboral femenina, avanzar en conciliación entre trabajo y cuidados, y enfrentar uno de los grandes desafíos sociales y demográficos del país”, dijo.

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Sin embargo, sus palabras se alejan de las expectativas de las agrupaciones sociales en torno al tema, quienes esperaban un anuncio más concreto respecto a la fórmula y esquema que impulsaría el Gobierno en esta materia, más al considerar que el pasado viernes el Instituto Nacional de Estadísticas (INE) informó que el desempleo femenino llegó a 10,5%, una cifra que, a ojo de los actores, refuerza la necesidad de avanzar en este tema.

No obstante, el mandatario se limitó a reforzar el mensaje que el propio ministro del Trabajo, Tomás Rau, entregó a las organizaciones y parlamentarios durante la semana pasada.

No obstante, en materia de empleo el mandatario ratificó que el objetivo de su administración es bajar el desempleo al 6% “para recuperar al menos 300 mil empleos”.

Anuncios al turismo

Otro anuncio laboral, pero con una bajada más sectorial, fue el compromiso de Kast de avanzar en un estatuto laboral para el turismo.

"Porque el turismo es un gran generador de empleo, en las próximas semanas ingresaremos un proyecto de ley con un nuevo Estatuto Laboral para el turismo, que busca fomentar el empleo en las temporadas altas con adaptabilidad de jornadas y compensar las temporadas bajas", dijo el mandatario sin entregar más detalle al respecto.