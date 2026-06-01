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Imacec: la actividad económica sorprende en abril con su mayor caída en tres años por la contracción de la minería
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Dólar abre a la baja mientras el cobre sube con fuerza y mercados esperan pacientes un acuerdo en Medio Oriente

El peso chileno se apreciaba a pesar de que el dollar index subía 0,1%, en línea con un repunte de las principales tasas de interés globales, viendo que el petróleo Brent avanzaba 2,6%. También pese al decepcionante Imacec de abril que el Banco Central dio a conocer esta mañana.

Por: Benjamín Pescio

Publicado: Lunes 1 de junio de 2026 a las 08:34 hrs.

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<p>Foto: Aton Chile</p>

Foto: Aton Chile

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