Dólar abre a la baja mientras el cobre sube con fuerza y mercados esperan pacientes un acuerdo en Medio Oriente

El peso chileno se apreciaba a pesar de que el dollar index subía 0,1%, en línea con un repunte de las principales tasas de interés globales, viendo que el petróleo Brent avanzaba 2,6%. También pese al decepcionante Imacec de abril que el Banco Central dio a conocer esta mañana.

Junio empieza todavía sin un acuerdo de paz entre Estados Unidos e Irán, pero el dólar-peso caía frente a un sólido avance del cobre a medida que se acerca una importante fecha en materia arancelaria.

Tras cerrar una caída semanal y mensual, el tipo de cambio chileno abrió con una baja $ 3,1 hasta los $ 877,8 este lunes en las pantallas de Bloomberg, alentado por el alza de 2,5% que veía el cobre Comex, para alcanzar los US$ 6,55 por libra. En la Bolsa de Metales de Londres, el precio aumentaba 1,6%.

"El cobre, uno de los commodities con mejor retorno del último mes, cotizaba al alza, con una prima en Nueva York que supera los US$ 500 por tonelada, mientras los operadores vuelven a enviar el metal a Estados Unidos antes de la fecha límite del 30 de junio, que debería aportar más claridad sobre los planes de la administración Trump en materia de aranceles a la importación", publicaron los estrategas de Saxo Bank en su informe diario de mercados.

Así, el peso chileno se apreciaba a pesar de que el dollar index subía 0,1% a 99 puntos, en línea con un repunte de las principales tasas de interés globales, viendo que el petróleo Brent avanzaba 2,6% a US$ 93,5 el barril. También pese al decepcionante Imacec de abril que el Banco Central dio a conocer esta mañana.

Todavía esperando

"Las crecientes esperanzas de un alto el fuego antes del fin de semana provocaron una caída de última hora del dollar index. Dicho esto, una vez más no se ha traducido en avances concretos durante el fin de semana, por lo que el dólar global abre junio con ventaja, mientras los mercados esperan la firma del Presidente Donald Trump al memorando de alto el fuego de 60 días de la semana pasada", publicó Monex en su reporte diario de divisas.

Además, el actual cese al fuego sigue viéndose desafiado. Washington volvió a atacar puestos militares iraníes, a la vez que Teherán disparó misiles a una base estadounidense en Kuwait. Mientras, Israel siguió profundizando su campaña militar contra Hezbolá en el Líbano.

Pero Trump se mostró optimista en la madrugada de este lunes. "Irán realmente quiere llegar a un acuerdo, y será uno bueno para EEUU y para quienes están de nuestro lado", publicó en su red Truth Social. Y a los políticos de ambos bandos que han hecho reparos a las negociaciones en curso, les dijo: "Simplemente siéntense y relájense, todo saldrá bien al final. ¡Siempre es así!".

Como cada inicio de mes, el calendario estadounidense contiene los principales reportes económicos. A las 10:00 horas se publicará la encuesta ISM manufacturera de mayo, y mañana martes se conocerán las ofertas de empleo de abril. Para el miércoles está agendada la encuesta ISM de servicios de mayo, y para el viernes las nóminas no agrícolas de mayo.