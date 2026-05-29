El plan de la familia Rendic para consolidar un distrito minero al interior de La Serena

La familia Rendic fue históricamente sinónimo de retail, sobre todo en la región de Coquimbo. Pero tras desprenderse de Supermercados Deca, que se fusionó en 2007 con Unimarc, se han enfocado en hacer crecer a Compañía Minera San Gerónimo, una firma dedicada a la producción de cobre. La misma que en los últimos 12 meses emprendió un plan de crecimiento que la llevó a adquirir tres nuevas operaciones mineras en la zona. El objetivo de largo plazo trazado es duplicar la producción. “A nosotros lo que nos importa es desarrollar la minería”, explica Patricio Rendic Munizaga, cuarta generación en los negocios de esta familia empresaria.

"Desde que nací estoy ligado a la minería. Desde que tengo conciencia, a los 5 años, recuerdo estar visitando las minas, las plantas, los cerros. Siempre me gustó la minería”, cuenta a DF MAS Patricio Rendic Munizaga, 33 años, quien desde la gerencia general lidera a Compañía Minera San Gerónimo. Él forma parte de la cuarta generación de la familia Rendic, históricos empresarios de la Región de Coquimbo. Y a través de M&A, está liderando un plan de crecimiento en la industria cuprífera, el negocio menos conocido tras un apellido ligado al retail.

Distrito minero

San Gerónimo fue fundada en 1988 y se define como una firma de la mediana minería, familiar y regional, pues toda su actividad ha estado centrada en la región de Coquimbo, con dos divisiones mineras al interior de La Serena a partir de las que ha diversificado su actividad. Una división es Talcuna, que produce concentrado de cobre destinado a Asia y subproductos, como oro, plata y también preconcentrado de hierro. Y la otra división es Lambert, que se dedica a procesar óxidos de cobre de pequeños mineros artesanales, y los transforma en productos de valor agregado. Uno es CopperFull Feedgrade, un sulfato de cobre para nutrición animal, y el otro es un fungicida para uso agrícola. Esta segunda unidad de negocios de valor agregado les aporta en torno al 20% de los ingresos.

Y en los últimos 12 meses, reservadamente, San Gerónimo emprendió un proceso de crecimiento que la llevó a efectuar tres nuevas adquisiciones. Se trata de tres nuevas propiedades mineras, activos y proyectos, en la misma zona geográfica donde ya operan, en poblados como Marquesa y Arqueros, todo al interior de La Serena. Una de las compras incluso ya tiene recursos mineros certificados por unos 36 millones de toneladas.

Con estas adquisiciones, la firma busca incrementar su producción en el corto plazo, en 20% a 30%, y en una segunda fase de más mediano a largo plazo, busca hasta duplicar su actual actividad que se sitúa en torno a las 19 mil toneladas de cobre fino equivalente, que se traducen en ventas por unos US$ 200 millones al año.

Cuarta generación

Tras estudiar ingeniería civil industrial con mención en minería en la PUC, Patricio Rendic Munizaga, partió su vida laboral con una práctica en minera Las Cenizas. Luego trabajó en Latam Airlines y tras un emprendimiento -AcaiGroup, dedicado a los productos funcionales-, arribó al negocio familiar minero en mayo de 2020. Primero, a control de gestión. Luego, al área de planificación, para después llegar a ser gerente de Estrategia y Desarrollo, para finalmente llegar a la gerencia general, en noviembre de 2024, con la decisión de crecer.

“Esa compañía ha crecido sistemática y orgánicamente. Desde su fundación se ha multiplicado por cerca de 100 veces. Y nosotros tenemos una visión de la minería, de distrito minero. Estamos en un momento en que la minería a nivel mundial se enfrenta a que los mega yacimientos son cada vez más escasos, difíciles de explotar, más profundos y complicados. Y nosotros vemos el futuro de la minería con más importancia de los proyectos de mediana escala, como el que nosotros operamos”, explica Patricio Rendic. Y en esa línea, prosigue el gerente, “nuestro plan de crecimiento está enfocado en el distrito minero. Lo que hemos hecho es consolidar ese distrito, aumentando en cerca de un 40% nuestra superficie de propiedades mineras aledañas a las operaciones en las que ya estamos. Lo interesante es que están en un barrio geológico muy interesante, porque nosotros ya explotamos muy cerca”, relata.

- ¿El actual precio del cobre fue un driver para esta expansión?

- Por supuesto que el precio del cobre es un incentivo importante, pero a nosotros lo que nos importa es desarrollar la minería. Creemos en los fundamentos de la industria del cobre, en una demanda sostenida en los próximos años.

- ¿Tuvo un impulso o rol la coyuntura económica política y la posibilidad de reducción de impuestos del gobierno de Kast?

- Claramente pueden ser señales de viento favorable, pero nosotros las decisiones las tomamos antes de este Gobierno. Estos proyectos son de largo plazo y pueden trascender varios gobiernos.

De Deca a Norte Claro

Patricio Rendic Munizaga es la tercera generación de la familia Rendic en el negocio minero, y la cuarta, si se considera toda la actividad empresarial de sus ancestros. Porque la historia de esta familia empresaria arranca con su bisabuelo, Gerónimo Rendic Boric -de ahí el nombre de la minera-, quien junto a sus hijos -Iván, Peter, Dalibor, Katica, Otmar y Drina- impulsaron mucho el retail.

De hecho, el apellido Rendic es mucho más conocido por los supermercados Deca, que con unos 25 locales que llegó a operar entre las regiones de Atacama, Coquimbo y Valparaíso, era una de las grandes cadenas regionales en la industria supermercadista. Eso, hasta que en 2007 se fusionó con Unimarc -al mando del empresario Álvaro Saieh-, quedando como accionista de SMU. Hasta que en 2013 la familia Rendic vendió esa participación.

Y es de la rama de Iván (al que le decían Juan) y de Dalibor la generación que más se involucró en el negocio minero, junto con el hijo de Iván, Patricio Rendic Lazo, y con el hijo de Dalibor, Yerko Rendic Vladislavic. Así, en la actualidad la minería es la principal actividad de la familia, mayormente concentrada en su propiedad en Patricio (presidente del directorio, y padre de Patricio Rendic Munizaga) y Yerko (director), y ambos en calidad de directores ejecutivos de la minera. Los otros integrantes del directorio son Juan Rendic Lazo, James Stefanic Mery y Otmar Rendic Price. A la vez, hay otra sociedad de la familia Rendic, Inmobiliaria Norte Claro, que es la que está ligada al rubro inmobiliario de rentas comerciales, con grandes locales, strip centers, oficinas y estacionamientos. La administración de este negocio la lidera Juan Rendic Lazo, tío de Patricio Rendic Munizaga.

- ¿Fue una buena decisión vender Deca?

- A la luz de los hechos y con las proyecciones de crecimiento que tenemos en minería y el potencial que tenemos por desbloquear, puedo decir que ha sido una buena decisión enfocarse en la minería.

Para ordenar el ingreso de las nuevas generaciones a los negocios, la familia Rendic se dotó de un protocolo familiar, asesorados por Jon Martínez, consultor y experto en temas de estrategia y dirección de empresas familiares. En dicho documento regulan la entrada de familiares a la compañía, cumpliendo una serie de requisitos.