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Ethic Points, roca verde y el mejor compañero: la trama tras la denuncia de sobreproducción en Codelco

Incluso antes de que se anunciara formalmente, la fiscalía de O’Higgins se había activado en las pesquisas por la presunta sobreproducción en la minera estatal y había pedido en la justicia que se resguardara información extraída de aparatos tecnológicos de Máximo Pacheco, que éste ya había entregado a propósito del caso del fatal accidente en El Teniente, de 2025. “Esta nueva investigación hace necesario revisar la información”, dice un documento ingresado este lunes por el persecutor. Un Resumen Ejecutivo de la auditoría que desencadenó el nuevo caso individualiza al gerente de Presupuesto y Control de Gestión de la estatal -el desvinculado César Márquez- como el principal articulador, mientras este ya prevé ir a la justicia.

Por: Azucena González

Publicado: Sábado 30 de mayo de 2026 a las 21:00 hrs.

Azucena González
<p>Ethic Points, roca verde y el mejor compañero: la trama tras la denuncia de sobreproducción en Codelco</p>

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