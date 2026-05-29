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El recorrido Ticketplus, la primera tech chilena que se prepara para hacer IPO en Nasdaq

Esta semana, según adelantó DF MAS, la chilena Ticketplus presentó ante la SEC los documentos para una oferta pública inicial en el Nasdaq. Si la operación se concreta, sería la primera empresa tecnológica chilena en listarse directamente en Estados Unidos. Detrás de la firma están sus fundadores Chien-Fu Chen y Joaquín Jadue, y un tercer socio, Yethro Dinamarca, que entró en 2018 y hoy controla la compañía. Su plataforma transó casi US$ 270 millones durante 2025, opera en 11 países y, según fuentes al tanto del proceso, podría quedar valorizada en torno a los US$ 200 millones.

Por: Mateo Navas

Publicado: Sábado 30 de mayo de 2026 a las 21:00 hrs.

Mateo Navas
<p>El recorrido Ticketplus, la primera tech chilena que se prepara para hacer IPO en Nasdaq</p>

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