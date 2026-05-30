Cambio de mando en CCU: De Jottar a Ffrench-Davis, las claves de una de las sucesiones más esperadas del mercado

Patricio Jottar deja la gerencia general de CCU el 30 de junio, justo al cumplir 28 años en el cargo, y lo reemplaza Eduardo Ffrench-Davis, que en agosto cumple 20 años en la empresa y ha pasado por casi todas las áreas del grupo. El anuncio llegó con los principales ejecutivos de la compañía en Hungría, algunos invitados por Heineken y otros por Pepsico, para asistir a la final de la Champions League. Estas son las claves de un relevo largamente anticipado.

1.- La Champions

Cuando pasadas las 17:00 horas en Chile, CCU informó la partida de su histórico gerente general Patricio Jottar, prácticamente toda la plana mayor de la compañía se encontraba en Budapest, capital de Hungría. Allá eran más de las once de la noche y los celulares comenzaron a sonar sin parar.

La reunión de directorio que definió el cambio se había realizado minutos antes, también en Hungría. Después de esa instancia se informaron los cambios al mercado.

Además de Jottar, estaba su futuro sucesor: Eduardo Ffrench-Davis, actual gerente general de la embotelladora Eccusa, que asumirá en su reemplazo el día 1 de julio. También los acompañaban el presidente de la empresa, Pablo Granifo, el director Óscar Hasbún, el gerente general de la Cervecería CCU, Matías Bebin, el fiscal Felipe Benavides, entre varios otros.

Todos viajaron para asistir a la final de la UEFA Champions League, que ayer sábado enfrentó en el Puskás Aréna a Paris Saint-Germain con el Arsenal, y que se definió tras el tiempo extra, con un triunfo de los parisinos en penales. El partido lo vieron desde distintos lugares del estadio, pues algunos de ellos estaban invitados por Heineken, cervecera que junto al grupo Luksic controla la propiedad de CCU; y otros por Pepsico, la multinacional cuyos productos CCU embotella y distribuye en distintos mercados de la región.

El domingo la mayoría de ellos volvía a Chile, a iniciar el proceso de transición para el cambio de mando de una de las compañías más emblemáticas del país.

2.- Los 28 años de Patricio Jottar

El movimiento se materializará el 30 de junio, en un mes más. Hay dos razones. Una es simbólica: ese día Jottar cumple exactos 28 años desde que entró a CCU, el 1 de julio de 1998. La otra es de mercado: en bebestibles el invierno es temporada baja, y en las embotelladoras las grandes decisiones de este tipo se toman fuera del peak para no cargar la operación.

Tras dejar el cargo, Jottar asumirá como director de la compañía, en reemplazo del fiscal de Quiñenco, Rodrigo Hinzpeter. A la mesa también entra Alexandre Carreteiro, President of the Americas Region de Heineken, en reemplazo del actual vicepresidente Carlos Molina. Además, Patricio Jottar mantiene posición en los directorios de varias de las filiales de CCU, en IRSA (la sociedad que controla CCU y donde participan Heineken y Quiñenco), Banco de Chile, su matriz LQF, además de la AGF de la entidad financiera. También es integrante de la junta directiva de la Universidad de los Andes.

El balance de la era Jottar, uno de los ejecutivos más antiguos del mercado chileno, lo dan las cifras de la compañía que recibió y la que entrega. Si se comparan las memorias de CCU del año 1998 y la de 2025, CCU pasó de facturar US$ 300 millones a US$ 3 mil millones: diez veces más. El volumen pasó de 9 a 36 millones de hectolitros y la dotación de casi 5 mil a más de 10 mil trabajadores. De operar en dos países -Chile y Argentina- saltó a seis, con exportaciones a más de 80 mercados. Cuando Jottar asumió, CCU era ante todo una cervecera chilena, encabezada por Cristal. Hoy es una firma regional con siete categorías de bebestibles. En bolsa, la acción se multiplicó por 7,5 contando dividendos y tocó su máximo en julio de 2019, casi diez veces el valor de 1998. Desde ahí no volvió a ese nivel: la compañía cerró 2025 valorizada en torno a US$ 2.400 millones, todavía un 46% bajo aquel peak.

“Después de tantos años a cargo de la compañía, tengo la sensación de la labor cumplida y la convicción de que se requieren nuevos liderazgos”, dijo Jottar en su carta de despedida.

3. La sucesión

Que Jottar dejaría el cargo se sabía hace rato. En el grupo Luksic rige la costumbre de que los ejecutivos se retiran a los 60 años, prorrogables hasta los 65. Jottar, nacido en septiembre de 1962, cumple 65 en septiembre de 2027, así que su salida era cuestión de tiempo.

Lo bueno -y el problema a la vez, dice un ejecutivo del grupo- es que internamente habían varios muy buenos candidatos para reemplazarlo.

Uno de ellos, por supuesto, era Ffrench-Davis. Pero habían otros. Uno de los nombres que más se repetía en el mercado es el nombre de Matías Bebin, gerente general de la Cervecería CCU Chile, la principal división de negocios de la empresa y uno de los gerentes más destacados del grupo.

En las especulaciones del mercado también sonaba el nombre de Domingo Jiménez, pero el ejecutivo acaba de asumir, hace dos meses, la gerencia general de CCU Argentina, una filial que dado el momento que vive el país trasandino enfrenta diversos desafíos. También había quienes apostaban por Vicente Mobarec, un ejecutivo algo más joven, quien estuvo en Quiñenco y que ahora está a cargo de la Compañía Pisquera de Chile.

El cambio también profundiza un proceso de recambio generacional que desde enero ha llevado adelante el grupo Luksic. Ese mes se comunicó la salida de Francisco Pérez Mackenna de la gerencia general de Quiñenco, quien asumió como Canciller del gobierno de Kast. En su reemplazo el grupo apostó por el gerente general de Saam, Macario Valdés. Y no fue solo ese cambio. Junto con Valdés, Andrónico Luksic Lederer -hijo de Andrónico Luksic Craig- asumió como vicepresidente ejecutivo del holding de inversiones del grupo empresarial. Todos ellos, Valdés, Luksic Lederer, Ffrench-Davis, tienen entre 44 y 45 años.

4. Quién es Eduardo Ffrench-Davis

Casado y padre de tres hijos, el nuevo mandamás de CCU se graduó del Colegio Cordillera el año 1999. Es ingeniero civil industrial de la Universidad Católica, con especialización en tecnologías de la información. En su época universitaria, recuerdan quienes coincidieron con él, participó del centro de alumnos y en la fundación de Misión País y Trabajo País.

Y así como Patricio Jottar cumple este mes 28 años en la gerencia general de CCU, su sucesor, Eduardo Ffrench-Davis, cumple 20 años en la compañía. Entró en agosto de 2006 como jefe comercial de supermercados en la unidad de negocio de cervezas. En una primera etapa estuvo en los canales de venta más relevantes para CCU que son el Tradicional y el Moderno en la categoría de Cervezas en Chile. Después pasó por el área de trade marketing, con responsabilidades en distintas regiones lo que le permitió conocer centros de distribución y oficinas comerciales en todo Chile. Luego estuvo en el área de marketing en Cervezas, en particular en la marca Heineken.

Un cambio relevante en su carrera fue asumir la subgerencia de finanzas en Compañía Pisquera de Chile (CPCh), la empresa de licores de CCU. Le permitió conocer algo distinto y dinámico, donde había que relacionarse con plantas de envase y de destilación, además de los cooperados de uva pisquera.

Luego se trasladó a vivir a Boston, Estados Unidos, donde hizo un MBA en Babson College, financiado por la propia CCU. En paralelo hizo un programa de negociación y resolución de conflicto en Harvard. A su regreso asumió como gerente corporativo de nuevos negocios. Desde ahí le tocó participar de la internacionalización de CCU en Sudamérica, con la adquisición de las operaciones en Uruguay, Paraguay y Bolivia, además de iniciar las conversaciones en Colombia y sumar nuevas marcas internacionales al portafolio. De ahí pasó a la Embotelladora CCU (Eccusa), el negocio de bebidas no alcohólicas. Ingresó como gerente de marketing donde estuvo por diez años, en los que esta división creció a más de 2 veces en volumen y 3 en Ebitda. Desde hace tres años asumió el doble rol de gerente general de Embotelladora CCU y gerente general de transportes CCU, la red logística multicategoría de CCU en Chile.

La designación como nuevo CEO de CCU lo pilla en Hungría, en el marco de la final de la Champions League, en donde pudo participar junto a sus dos principales socios, Eugene Williamsem, presidente de Pepsico Internacional y Alex Carreteiro, presidente de Heineken Americas.

5.- Los desafíos

Cuando Ffrench-Davis asuma la gerencia general de CCU el próximo 1 de julio, recibirá una compañía con una posición financiera robusta y liderazgo en múltiples categorías de bebidas en la región, pero que enfrenta desafíos relevantes.

Según un informe de clasificación de riesgo de Moody’s, el desempeño de CCU durante los últimos cinco años ha estado marcado por “una demanda más moderada en categorías alcohólicas”, junto con presiones derivadas de mayores costos, volatilidad cambiaria y alzas en los precios de materias primas. La clasificadora señala que estos factores han puesto a prueba la capacidad de la empresa para mantener sus niveles históricos de rentabilidad.

En ese contexto, uno de los principales retos de la nueva administración será ejecutar con éxito el Plan Estratégico 2025-2027, cuyo foco está puesto en tres pilares: rentabilidad, crecimiento y sustentabilidad. El objetivo es mejorar márgenes operacionales, capturar nuevas oportunidades de expansión regional e impulsar innovaciones de mayor margen.