"La empresa se comportó como delincuente": Poduje anuncia acciones legales contra constructora española por abandono de obras en cuatro regiones

El ministro de Vivienda y Urbanismo dijo que buscarán a "todos los responsables, acá y en España, y donde sea, para que nos respondan por esta obra". Para subsanar las deuda por $ 3.800 millones que Tapusa S. A. dejó con sus proveedores se estableció una conciliación judicial.

El ministro de Vivienda y Urbanismo, Iván Poduje anunció que el Estado interpondrá acciones legales a nivel nacional en contra de la empresa de capitales españoles Tapusa S.A. y sus representantes en Chile, tras el abandono de diversas obras de infraestructura urbana en cuatro regiones. La medida fue dada a conocer junto el pago de sueldos adeudados a los trabajadores de la constructora, quienes tras el cese de operaciones, quedaron sin el cumplimiento de este compromiso contractual.

Los pagos de remuneraciones y cotizaciones pendientes debieran comenzar la próxima semana, a través de un dictamen emitido por la Dirección del Trabajo. Los recursos para su ejecución provienen íntegramente de las boletas de garantía retenidas por el ministerio.

Para Poduje, los antecedentes demuestran que la Tapusa actuó de mala fe al abandonar los proyectos. "Los antecedentes que nosotros tenemos, efectivamente, es que esta empresa se comportó de manera delictual (...), sabiendo el costo que iba a tener para la ciudadanía; o sea, que se comportó como un delincuente", detalló. Recalcó además que buscarán a "todos los responsables, acá y en España, y donde sea, para que nos respondan por esta obra", argumentando que gracias a las sospechas previas del equipo del Serviu, lograron hacer efectivo el cobro de la boleta de garantía a la medianoche exacta del cese de labores para asegurar el resguardo de los recursos estatales.

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Proveedores en factoring

La española no sólo dejó sueldos impagos, sino también deudas con proveedores que en Biobío superan los $ 3 mil millones y en Ñuble bordean los $ 800 millones. Para subsanar esta deuda, se estableció una conciliación judicial, ya que el Estado no es codeudor solidario de las empresas subcontratistas.

En este caso, los proveedores externos deberán demandar al Serviu (mandante de las obras en Biobío) para tener la validación legal de las facturas por los trabajos efectivamente realizados y así destrabar los pagos. Esta fórmula les permitirá restablecer su situación financiera, cuyas deudas fueron derivadas a empresas de factoring.

Para Alexis Gaete, vocero de las aproximadamente 50 empresas contratistas afectadas por Tapusa, la solución que se trabaja con el Ministerio es satisfactoria, pues se conformará una mesa de trabajo semanal para dar prioridad "al tema del factoring porque la gran mayoría de los contratistas hoy día están en Dicom".

Por su parte, el contratista Ricardo Marshall explicó la mecánica de este acuerdo, indicando que la mesa de diálogo integrará directamente a los factoring involucrados para que "nos faciliten la despublicación y que nos puedan devolver la factura para poder ingresarla en la demanda judicial consensuada" y de esa manera hacer efectivo el cobro a través de los recursos del Serviu.

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Continuidad de las obras

El Ministro reafirmó además el compromiso del Gobierno con la continuidad de las obras urbanas afectadas, señalando que ya se encuentran desplegados contratos de mitigación para resguardar la conectividad, seguridad vial y peatonal, mientras avanzan los procesos administrativos para retomar los proyectos definitivos en obras clave como Colón, Esmeralda y Puente Perales, en el Gran Concepción.

“Nosotros no vamos a dejar abandonados a los trabajadores”, enfatizó el ministro Poduje, agregando que el ministerio seguirá impulsando soluciones para las personas afectadas, junto con avanzar en acciones legales y medidas que permitan fortalecer los resguardos en futuros contratos públicos.