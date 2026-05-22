Click acá para ir directamente al contenido
Inicio Regiones Biobío
Biobío

CChC Concepción urge al Minvu por cambios en mecanismos de control tras abandono de obras emblemáticas de Tapusa

El gremio propone actualizar los presupuestos de licitación y elevar las exigencias de solvencia financiera, que eviten nuevos casos como el de la española, cuya paralización acarrea una deuda de $450 millones a proveedores locales.

Por: Carolina Vilches S. corresponsal Zona Sur

Publicado: Viernes 22 de mayo de 2026 a las 08:44 hrs.

CChC infraestructura Licitaciones Carolina Vilches S. corresponsal Zona Sur
<p>CChC Concepción urge al Minvu por cambios en mecanismos de control tras abandono de obras emblemáticas de Tapusa</p>

Noticias destacadas

Te recomendamos

ARTICULOS RELACIONADOS

Newsletters

LO MÁS LEÍDO

1
Empresas

Vecinos de Villa Panamericana de Cerrillos demandan a desarrolladores del proyecto por casi US$ 18 millones
2
Empresas

Comité de Auditoría de Codelco contrata a KPMG para investigar denuncia por presuntos “ascensos irregulares” de dirigentes sindicales
3
Empresas

Las razones detrás de la separación de HD Group y los cuatro caminos que eligieron sus socios
4
Empresas

Segundo Tribunal Ambiental aclara fallo de Collahuasi y permite continuidad parcial del proyecto de US$ 3.200 millones
5
Señal DF

Dos de las tres acciones más rentables del IPSA en 2026 cotizan muy por sobre su promedio histórico
6
Señal DF

Andrea Gomien, CFO de Echeverría Izquierdo, y las perspectivas para 2026: “Debiéramos tener ventas y utilidades históricas”
7
Señal DF

Cómo el mercado lee el segundo semestre de Latam
8
Economía y Política

Hacienda retira de Contraloría reglamento clave que regula el incumplimiento de las metas fiscales
VER MÁS
VER MÁS

Inspírate con lo mejor del diseño, la arquitectura y el estilo de vida.
VER MÁS
Entre Códigos Laboral & Personas Innovación y Startups Fondos de Inversión Construcción Salud

BRANDED CONTENT

Suplementos

VER MÁS

Publiweb

VER MÁS

Columna de Opinión

VER MÁS

Papel Digital

Diario Financiero

Lee la edición de hoy

Suscríbete