Biotrén pone en operación dos de los 10 nuevos trenes chinos, que permitirán duplicar la capacidad del sistema ferroviario del Gran Concepción

La incorporación de los nuevos convoyes, que forma parte de un plan de inversiones por US$ 270 millones, permitirá incrementar la capacidad de traslado de 700 a 1.400 personas por servicio e iniciar la salida progresiva de máquinas que tienen más de 40 años de antigüedad.

Con una inversión proyectada que supera los US$ 270 millones, el sistema ferroviario del Biotrén en el Gran Concepción inició la operación de dos de los 10 nuevos trenes chinos, que permitirán duplicar la capacidad de transporte de pasajeros a mediano plazo. La incorporación de estos nuevos convoyes responde a una creciente demanda, que actualmente alcanza 54 mil usuarios diarios y a la ejecución de proyectos que forman parte del Plan Maestro Ferroviario de EFE en regiones.

Según detalló el subsecretario de Transportes, Martín Mackenna, desde la cartera "estamos en un plan de inversiones de más de US$ 270 millones que va a permitir ir ampliando y en un plazo de dos o tres años, poder duplicar la capacidad de transporte ferroviario en el Gran Concepción", explicó. Este capital se destinará tanto a material rodante como a obras de adecuación de andenes, permitiendo a los convoyes duplicar la capacidad de traslado de 700 a 1.400 personas, por servicio.

En la misma línea, el gerente general de EFE Sur, Nelson Hernández, indicó que "la incorporación de estos nuevos 10 trenes significa duplicar la capacidad de transporte que tenemos, pero también mejorar las condiciones del viaje y la calidad de vida de nuestros pasajeros". Hernández proyectó que, con el sistema operando a plenitud, la red aspira a movilizar del orden de 70 mil pasajeros diarios, optimizando la movilidad principalmente en la Línea 2 que une Concepción y Coronel al descongestionar el tránsito por la colapsada Ruta 160.

Descentralización ferroviaria

La inyección de recursos en el Biobío responde a una política estratégica de descentralización de las inversiones estatales que la ferroviaria estatal está implementando a nivel nacional. José Solorza, gerente general de EFE Trenes de Chile, contextualizó la llegada del nuevo material rodante como una pieza fundamental para este proceso.

"Para EFE Trenes de Chile este hito es muy relevante porque es la materialización de parte de un gran programa que tiene que ver con ampliar las capacidades ferroviarias en todo Chile, pero además ampliarla en regiones", afirmó Solorza.

El ejecutivo precisó además que la entrada en vigor de los nuevos trenes incluye la retirada de los antiguos equipos que llevaban más de 40 años operando, los cuales serán dados de baja del inventario activo de la compañía.

Inversiones operativas

Para concretar la operación total proyectada para 2028 se requerirán intervenciones estructurales mayores que incluyen la construcción de andenes definitivos, la mejora de las capacidades del sistema eléctrico y catenarias, señalización en la vía y nuevos talleres de mantención del equipamiento en la zona.

Ante este desafío logístico y la necesidad de acelerar la inversión pública, el Gobierno Regional del Biobío comprometió su respaldo económico institucional. El gobernador Sergio Giacaman, valoró la priorización de la zona y ofreció apalancar recursos locales para agilizar las obras. "Desde el Gobierno Regional le hemos manifestado al Subsecretario (Mackenna) y también al equipo EFE nuestra voluntad para, si es necesario hacer obras públicas que nos permitan acelerar el proceso para duplicar la cantidad de personas que pueden trasladarse en el tren, estamos disponibles", declaró la autoridad.

Los dos nuevos trenes que se incorporan a los servicios del Biotren ya están operativos y fue el propio Subsecretario quien, a bordo de uno de los convoyes con destino a la ciudad de Coronel, dio el “pitazo inicial” para la puesta en marcha de los servicios.