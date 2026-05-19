Energía e infraestructura impulsan inversiones en Biobío: proyectos superan los US$ 600 millones

El ingreso de nuevos proyectos a evaluación ambiental proyecta la creación de más de 1.000 empleos en la zona. Parque eólico de Arauco y la ampliación del Mall Plaza El Trébol lideran las iniciativas ya aprobadas.

En los primeros dos meses del nuevo gobierno, la Región del Biobío ingresó a evaluación ambiental proyectos de inversión que totalizan US$ 609 millones. La principal iniciativa de esta cartera es el recientemente aprobado Parque Eólico Las Fresias, de la empresa Arauco, proyecto de US$ 510 millones que estará emplazado en las comunas de Yungay y Cabrero.

En su conjunto, los desarrollos abocados a infraestructura, inmobiliario y vivienda, y energías renovables, prometen la inyección de capitales al Biobío y la generación de unos 1.500 puestos de trabajo durante la etapa de construcción.

Proyectos aprobados

La inversión más alta de la cartera de iniciativas aprobadas es la del parque Las Fresias, que obtuvo la Resolución de Calificación Ambiental (RCA) favorable el 14 de mayo y tendrá carácter birregional, pues abarca comunas en las regiones de Ñuble (Yungay) y Biobío (Cabrero). El proyecto considera la instalación de 43 aerogeneradores con una potencia de hasta 310 MW, además de sistemas de almacenamiento.

Para la empresa Arauco la aprobación del parque eólico, tras dos años de evaluación técnica, representa un hito en su estrategia de desarrollo hacia las energías renovables no convencionales y un aporte para diversificar la matriz eléctrica. El proceso, iniciado en 2024, incluyó más de trescientas consultas ciudadanas.

En el sector energético, también obtuvo aprobación el Parque Fotovoltaico Pillancó, que con inversión de US$ 236 millones, requerirá unos 300 trabajadores durante su etapa de construcción, pero que bajará drásticamente a un máximo de 18 personas una vez que entre en operaciones.

En materia inmobiliaria, desde el Ministerio de Economía destacaron la resolución favorable a la ampliación Mall Plaza el Trébol, una inversión de US$ 75 millones, que permitirá incluir nuevos espacios de entretenimiento y compras en el mayor centro comercial del Gran Concepción. Las obras podrían generar contrataciones para unas 650 personas y una vez que sea entregado en 2028, la generación de 1.100 nuevos empleos.

Así mismo la construcción del condominio Fuentes de Aníbal Pinto I y II por casi US$ 28 millones, requerirá una mano de obra promedio de 120 personas, alcanzando un máximo de 160. Se trata de una iniciativa que no ha estado exenta de polémica, pues su emplazamiento, cercano al humedal Paicaví, ha generado críticas de vecinos y grupos ambientalistas.

En evaluación

Para el seremi de Economía del Biobío, Christian Cifuentes, las iniciativas, “evidencian la confianza en el desarrollo local”. En esa línea, destacó que las cifras (…) reflejan una intensa actividad en el sector de la construcción y energías renovables en el Biobío”, escenario que apunta al desafío gubernamental de “reactivar la economía regional mediante la inversión y esfuerzo público-privado para la creación de empleos”.

En el sector de vivienda, la comuna de Coronel tendría la habilitación de un conjunto de 523 soluciones habitacionales mixtas que consta de tres edificios con 379 departamentos, 133 oficinas y 16 locales comerciales. El proyecto que supera los US$ 55 millones, beneficiará a 2.084 personas y demandará la creación de 100 empleos directos en su etapa de construcción.