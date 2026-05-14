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Director ejecutivo del SEA aprueba su primer proyecto interregional: parque eólico de US$ 500 millones de firma ligada al grupo Angelini

Parque Eólico Las Fresias obtuvo este jueves su Resolución de Calificación Ambiental tras ingresar en abril del año pasado a tramitación ambiental.

Por: Karen Peña

Publicado: Jueves 14 de mayo de 2026 a las 19:35 hrs.

Energía evaluación ambiental SEIA SEA Karen Peña
<p>Director ejecutivo del SEA aprueba su primer proyecto interregional: parque eólico de US$ 500 millones de firma ligada al grupo Angelini</p>

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