Director ejecutivo del SEA aprueba su primer proyecto interregional: parque eólico de US$ 500 millones de firma ligada al grupo Angelini
Parque Eólico Las Fresias obtuvo este jueves su Resolución de Calificación Ambiental tras ingresar en abril del año pasado a tramitación ambiental.
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El primer proyecto interregional aprobado bajo la gestión del ratificado director ejecutivo del Servicio de Evaluación Ambiental (SEA), Arturo Farías, se selló este jueves. Tras ingresar en abril del año pasado a tramitación ambiental, el Parque Eólico Las Fresias, que involucra una inversión de US$ 500 millones, obtuvo su Resolución de Calificación Ambiental (RCA).
Lo anterior, se concreta luego de que el 6 de mayo el SEA publicara el Informe Consolidado de Evaluación (ICE) con recomendación de aprobación para la iniciativa, la que podría convertirse en uno de los parques eólicos más relevantes del país.
La obra consistirá en la construcción y operación de un parque eólico conformado por 43 aerogeneradores de 7,2 megawatts (MW) de potencia unitaria en predios forestales de la empresa Arauco, que en conjunto generarán una potencia total de hasta 310 MW.
De hecho, la forestal del grupo Angelini creó una unidad de negocios para desarrollar proyectos energéticos como Las Fresias.
Según se consigna en el expediente de la obra, la energía generada será transportada y finalmente aportada al Sistema Eléctrico Nacional (SEN) a través de la conexión de la iniciativa a la línea de transmisión existente Charrúa - Los Notros desde la subestación elevadora - seccionadora, y de esta forma -se sostiene- "contribuir a satisfacer la creciente demanda energética que se registra a nivel país".
La fecha estimada de inicio de la fase de construcción está programada para mayo de 2027 y la operación se proyecta para diciembre de 2029.
La obra fue evaluada ambientalmente en las regiones de Ñuble y Biobío. Así, por ser un proyecto interregional, debía esperar la firma del propio director ejecutivo del SEA.
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