Con una inversión de US$ 500 millones, Proyecto Eólico Las Fresias, en Ñuble, avanza en etapa clave

La iniciativa, que podría convertirse en uno de los parques eólicos más relevantes del país, ingresó la adenda técnica y la adenda ciudadana al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA).

El Proyecto Eólico Las Fresias que se emplazaría en la comuna de Yungay, Región de Ñuble, ingresó la adenda técnica y la adenda ciudadana al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA). La iniciativa, que considera la instalación de 43 aerogeneradores en predios forestales de la empresa Arauco, tendrá una potencia instalada de hasta 310 MW, con una inversión estimada en US$ 500 millones.

Los documentos presentados al SEIA responden tanto a las observaciones de los organismos técnicos, como a más de 300 consultas realizadas por la comunidad durante el proceso de participación ciudadana y, de ser aprobado, podría convertirse en uno de los parques eólicos más relevantes del país, alineado con la transición energética y la reducción de emisiones.

“Con el ingreso de la adenda técnica y la adenda ciudadana, el Proyecto Eólico Las Fresias dio un nuevo paso en su evaluación dentro del SEIA, respondiendo las observaciones de los servicios públicos y las consultas realizadas por la comunidad. Es un avance que permite robustecer la información del proyecto y seguir avanzando en su tramitación”, dijo Mauricio Leiva, gerente de Sostenibilidad Negocio Eólico de Arauco.

El proyecto podría convertirse en el tercero más grande de Ñuble. Además de los aerogeneradores, incluye la instalación de un sistema de almacenamiento eléctrico y una línea de transmisión asociada, en 189 hectáreas de terreno. La energía que genere, será inyectada al Sistema Eléctrico Nacional, permitiendo así diversificar la matriz energética del país y fortalecer la seguridad del suministro eléctrico.

Tal como otras iniciativas de energía renovable que impulsa la compañía, el proceso de generación eléctrica se basará en el uso de biomasa forestal.

De acuerdo a las estimaciones, su construcción demoraría 18 meses, generando un peak de 457 empleos en esta etapa y 25 puestos de trabajo una vez que inicie su operación. El proyecto se evalúa a nivel interregional, abarcando estudios sobre emisiones, paisaje, uso de rutas y otros impactos en las comunas de Yungay (Ñuble) y Cabrero (Biobío).