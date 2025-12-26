Con una inversión de US$ 500 millones, Proyecto Eólico Las Fresias, en Ñuble, avanza en etapa clave
La iniciativa, que podría convertirse en uno de los parques eólicos más relevantes del país, ingresó la adenda técnica y la adenda ciudadana al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA).
Noticias destacadas
El Proyecto Eólico Las Fresias que se emplazaría en la comuna de Yungay, Región de Ñuble, ingresó la adenda técnica y la adenda ciudadana al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA). La iniciativa, que considera la instalación de 43 aerogeneradores en predios forestales de la empresa Arauco, tendrá una potencia instalada de hasta 310 MW, con una inversión estimada en US$ 500 millones.
Los documentos presentados al SEIA responden tanto a las observaciones de los organismos técnicos, como a más de 300 consultas realizadas por la comunidad durante el proceso de participación ciudadana y, de ser aprobado, podría convertirse en uno de los parques eólicos más relevantes del país, alineado con la transición energética y la reducción de emisiones.
“Con el ingreso de la adenda técnica y la adenda ciudadana, el Proyecto Eólico Las Fresias dio un nuevo paso en su evaluación dentro del SEIA, respondiendo las observaciones de los servicios públicos y las consultas realizadas por la comunidad. Es un avance que permite robustecer la información del proyecto y seguir avanzando en su tramitación”, dijo Mauricio Leiva, gerente de Sostenibilidad Negocio Eólico de Arauco.
El proyecto podría convertirse en el tercero más grande de Ñuble. Además de los aerogeneradores, incluye la instalación de un sistema de almacenamiento eléctrico y una línea de transmisión asociada, en 189 hectáreas de terreno. La energía que genere, será inyectada al Sistema Eléctrico Nacional, permitiendo así diversificar la matriz energética del país y fortalecer la seguridad del suministro eléctrico.
Tal como otras iniciativas de energía renovable que impulsa la compañía, el proceso de generación eléctrica se basará en el uso de biomasa forestal.
De acuerdo a las estimaciones, su construcción demoraría 18 meses, generando un peak de 457 empleos en esta etapa y 25 puestos de trabajo una vez que inicie su operación. El proyecto se evalúa a nivel interregional, abarcando estudios sobre emisiones, paisaje, uso de rutas y otros impactos en las comunas de Yungay (Ñuble) y Cabrero (Biobío).
Te recomendamos
ARTICULOS RELACIONADOS
Newsletters
LO MÁS LEÍDO
Sala cuna y PYME: una fórmula del mundo técnico para destrabar uno de los nudos del proyecto
Las investigadoras de Horizontal María José Abud y Soledad Hormazábal identificaron ejes clave. Uno de ellos apunta a permitir que las salas cuna con fines de lucro sean reconocidas en forma oficial.
El centro tecnológico más grande de España llega a Chile con inédito evento para startups biotech en Los Ríos
Eurecat junto con la incubadora y aceleradora local, Patagonia Startups, organizan el encuentro que congregará a líderes en ciencias ómicas, biomateriales y fermentos, desde el desarrollo de nuevos alimentos y procesos hasta la inversión deep tech, con el fin de convertir los recursos naturales del sur en soluciones de impacto mundial.
CLC encuentra nuevas inconsistencias financieras por más de US$ 80 millones en administración de Alejandro Gil: acusa "ajustes manuales irregulares" y contrata abogados
La clínica sostuvo que con esto cerrará el capítulo heredado de la antigua administración y será asesorada por el estudio del penalista Juan Domingo Acosta para presentar acciones legales.
BRANDED CONTENT
Dra Susan Bueno y el impulso que la mueve a avanzar, investigar y aportar a la sociedad.
Su curiosidad temprana la llevó a estudiar las enfermedades infecciosas y a contribuir en el desarrollo de la primera vacuna aplicada masivamente en Chile contra el Covid-19. Hoy, la Dra. Susan Bueno, reconocida en 2024 como inventora del año, continúa aportando desde la investigación al fortalecimiento de la salud. Mira aquí su entrevista
Dra Susan Bueno y el impulso que la mueve a avanzar, investigar y aportar a la sociedad.
Su curiosidad temprana la llevó a estudiar las enfermedades infecciosas y a contribuir en el desarrollo de la primera vacuna aplicada masivamente en Chile contra el Covid-19. Hoy, la Dra. Susan Bueno, reconocida en 2024 como inventora del año, continúa aportando desde la investigación al fortalecimiento de la salud. Mira aquí su entrevista
Jorge Carinao: la fuerza de creer cuando todo parece imposible
Te invitamos a conocer la historia de Jorge Carinao, deportista paralímpico chileno que ha transformado la adversidad en fuerza y el esfuerzo en orgullo nacional, demostrando que no existen límites cuando hay convicción y sueños claros. No te pierdas esta inspiradora entrevista
Camila Elizalde; una chef que ha hecho del perfeccionismo una fuerza transformadora
Conoce aquí la entrevista a una de las chef más destacadas a nivel nacional y americano en el arte de la pastelería. En este capítulo, Camila reflexiona sobre los desafíos de liderar en un entorno competitivo y la importancia de construir espacios donde la excelencia y la empatía convivan. Mira la entrevista haciendo aquí.
En Perfeccionistas entrevistamos a un deportista chileno que quiere llegar tan alto como sus saltos
Mauricio Molina nos cuenta de su pasión por el BMX y cómo se convirtió en el primer chileno en competir en esta disciplina en unos Juegos Olímpicos y ser parte del selecto grupo de los 25 mejores del mundo.
Columna de OpiniónVER MÁS
Papel Digital
Diario Financiero
Lee la edición de hoySuscríbete