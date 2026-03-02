En evento en Canadá: dueña de Dominga asegura que espera "iniciar obras tempranas este año” a pesar del fallo de la Corte

Su gerente general, Pedro Ducci, participó en la convención anual de la Asociación de Prospectores y Desarrolladores de Canadá (PDAC).

Pese al fallo adverso de la Corte de Apelaciones de Antofagasta -contra el cual la empresa acudió a la Corte Suprema mediante un recurso de queja-, Andes Iron, la firma detrás del proyecto minero-portuario Dominga, sigue con intenciones de iniciar la construcción de la polémica iniciativa este año.

Así lo sostuvo su gerente general, Pedro Ducci, en su intervención en la convención anual de la Asociación de Prospectores y Desarrolladores de Canadá (PDAC), considerada como uno de los principales encuentros mineros a nivel mundial.



“Esperamos iniciar obras tempranas este año”, sostuvo ante la audiencia, según fue compartido por la propia Andes Iron.

Ducci -según sostuvo la compañía controlada por la familia Délano- subrayó que "Dominga representa una inversión relevante para la Región de Coquimbo y para Chile, con capacidad de generar empleo, encadenamientos productivos y competitividad en un contexto donde el país necesita proyectos de gran escala".

Y agregó: "En esa línea, explicó que la compañía continúa trabajando con responsabilidad y sentido de urgencia, avanzando en todo lo que está a su alcance dentro del marco institucional vigente y con el horizonte de iniciar las obras tempranas del proyecto este año".