En evento en Canadá: dueña de Dominga asegura que espera "iniciar obras tempranas este año” a pesar del fallo de la Corte

Su gerente general, Pedro Ducci, participó en la convención anual de la Asociación de Prospectores y Desarrolladores de Canadá (PDAC).

Por: Equipo DF

Publicado: Lunes 2 de marzo de 2026 a las 17:10 hrs.

<p>Pedro Ducci, CEO de Andes Iron.</p>

Pedro Ducci, CEO de Andes Iron.

