Ventas récord de litio impulsan resultados de SQM y anticipan alza de precios en 2026
La empresa proyectó que el mercado global crecerá cerca de 25% este año, impulsado por vehículos eléctricos y almacenamiento de energía.
Noticias destacadas
SQM reportó en la madrugada de este sábado que los ingresos durante el año 2025 alcanzaron a US$ 4.576 millones, una leve caída de 1% si se compara con el mismo periodo del año pasado.
Por su parte, las ventas en el negocio del litio llegaron a US$2.288,2 millones durante el año pasado, un aumento de 2,1% comparado con los US$2.241,3 millones registrados para los doce meses terminados el 31 de diciembre de 2024. Mientras que en el cuarto trimestre de 2025 totalizaron US$736,5 millones, un aumento del 38,4% en comparación con los US$532 millones registrados en el cuarto trimestre de 2024.
En un comunicado el gerente general de SQM, Ricardo Ramos, detalló que "los resultados del cuarto trimestre de 2025 reflejaron volúmenes de ventas récord en nuestros dos negocios de litio: Nova Andino Litio (anteriormente SQM Salar) y nuestra División Internacional de Litio. En noviembre de 2025, comenzamos a ver señales tempranas de un mayor equilibrio entre oferta y demanda, impulsado por una demanda más fuerte de lo esperado por parte de los sistemas de almacenamiento de energía (ESS), así como por ciertas disrupciones de oferta. Esto condujo a un entorno de mercado más ajustado y a un cambio en las tendencias de precios. Seguimos observando fundamentos de demanda sólidos y estimamos que el mercado del litio podría crecer aproximadamente un 25% este año, impulsado por los vehículos eléctricos (EV) y los ESS.”
Además, SQM detalló que en el cuarto trimestre de 2025, alcanzó ventas por más de 66.000 toneladas métricas, más de un 50% por encima del mismo período del año anterior. "Este desempeño refleja nuestros esfuerzos sostenidos de expansión de capacidad a lo largo de los años, no solo en nuestras operaciones en Chile, sino también mediante la innovación en la producción de litio a partir de sulfato de litio, lo que nos ha permitido producir más litio con una menor extracción de salmuera". Dado el fuerte crecimiento de la demanda observado en los últimos meses y la limitada nueva oferta, "estimamos que nuestro precio realizado en el primer trimestre podría ser significativamente mayor que el reportado en el trimestre anterior. En Nova Andino Litio, esperamos que los volúmenes de ventas en 2026 crezcan aproximadamente un 10% respecto de 2025".
Finalmente, la minera metálica detalló que las utilidades del ejercicio alcanzaron a US$ 588,1 millones, lo que se compara con las pérdidas por US$ 404,3 millones del año 2024.
Te recomendamos
ARTICULOS RELACIONADOS
Newsletters
LO MÁS LEÍDO
MOP descarta impacto en la construcción de Red de Hospitales del Biobío ante solicitud de quiebra de OHLI
El seremi de Obras Públicas del Biobío aseguró que la insolvencia de la filial de montaje industrial del holding OHL no afectará la construcción de los cuatro recintos médicos ni las obras viales en curso.
Tasa de desocupación nacional sube a 8,3% en el trimestre noviembre 2025-enero 2026, sobre las expectativas
El INE informó que en 12 meses el indicador registró un aumento de 0,3 puntos porcentuales por un alza de la fuerza de trabajo (1,4%), mayor a la presentada por las personas ocupadas (1,2%).
BRANDED CONTENT
Dra Susan Bueno y el impulso que la mueve a avanzar, investigar y aportar a la sociedad.
Su curiosidad temprana la llevó a estudiar las enfermedades infecciosas y a contribuir en el desarrollo de la primera vacuna aplicada masivamente en Chile contra el Covid-19. Hoy, la Dra. Susan Bueno, reconocida en 2024 como inventora del año, continúa aportando desde la investigación al fortalecimiento de la salud. Mira aquí su entrevista
Dra Susan Bueno y el impulso que la mueve a avanzar, investigar y aportar a la sociedad.
Su curiosidad temprana la llevó a estudiar las enfermedades infecciosas y a contribuir en el desarrollo de la primera vacuna aplicada masivamente en Chile contra el Covid-19. Hoy, la Dra. Susan Bueno, reconocida en 2024 como inventora del año, continúa aportando desde la investigación al fortalecimiento de la salud. Mira aquí su entrevista
Jorge Carinao: la fuerza de creer cuando todo parece imposible
Te invitamos a conocer la historia de Jorge Carinao, deportista paralímpico chileno que ha transformado la adversidad en fuerza y el esfuerzo en orgullo nacional, demostrando que no existen límites cuando hay convicción y sueños claros. No te pierdas esta inspiradora entrevista
Camila Elizalde; una chef que ha hecho del perfeccionismo una fuerza transformadora
Conoce aquí la entrevista a una de las chef más destacadas a nivel nacional y americano en el arte de la pastelería. En este capítulo, Camila reflexiona sobre los desafíos de liderar en un entorno competitivo y la importancia de construir espacios donde la excelencia y la empatía convivan. Mira la entrevista haciendo aquí.
En Perfeccionistas entrevistamos a un deportista chileno que quiere llegar tan alto como sus saltos
Mauricio Molina nos cuenta de su pasión por el BMX y cómo se convirtió en el primer chileno en competir en esta disciplina en unos Juegos Olímpicos y ser parte del selecto grupo de los 25 mejores del mundo.
Papel Digital
Diario Financiero
Lee la edición de hoySuscríbete