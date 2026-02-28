Ventas récord de litio impulsan resultados de SQM y anticipan alza de precios en 2026

SQM reportó en la madrugada de este sábado que los ingresos durante el año 2025 alcanzaron a US$ 4.576 millones, una leve caída de 1% si se compara con el mismo periodo del año pasado.

Por su parte, las ventas en el negocio del litio llegaron a US$2.288,2 millones durante el año pasado, un aumento de 2,1% comparado con los US$2.241,3 millones registrados para los doce meses terminados el 31 de diciembre de 2024. Mientras que en el cuarto trimestre de 2025 totalizaron US$736,5 millones, un aumento del 38,4% en comparación con los US$532 millones registrados en el cuarto trimestre de 2024.

En un comunicado el gerente general de SQM, Ricardo Ramos, detalló que "los resultados del cuarto trimestre de 2025 reflejaron volúmenes de ventas récord en nuestros dos negocios de litio: Nova Andino Litio (anteriormente SQM Salar) y nuestra División Internacional de Litio. En noviembre de 2025, comenzamos a ver señales tempranas de un mayor equilibrio entre oferta y demanda, impulsado por una demanda más fuerte de lo esperado por parte de los sistemas de almacenamiento de energía (ESS), así como por ciertas disrupciones de oferta. Esto condujo a un entorno de mercado más ajustado y a un cambio en las tendencias de precios. Seguimos observando fundamentos de demanda sólidos y estimamos que el mercado del litio podría crecer aproximadamente un 25% este año, impulsado por los vehículos eléctricos (EV) y los ESS.”

Además, SQM detalló que en el cuarto trimestre de 2025, alcanzó ventas por más de 66.000 toneladas métricas, más de un 50% por encima del mismo período del año anterior. "Este desempeño refleja nuestros esfuerzos sostenidos de expansión de capacidad a lo largo de los años, no solo en nuestras operaciones en Chile, sino también mediante la innovación en la producción de litio a partir de sulfato de litio, lo que nos ha permitido producir más litio con una menor extracción de salmuera". Dado el fuerte crecimiento de la demanda observado en los últimos meses y la limitada nueva oferta, "estimamos que nuestro precio realizado en el primer trimestre podría ser significativamente mayor que el reportado en el trimestre anterior. En Nova Andino Litio, esperamos que los volúmenes de ventas en 2026 crezcan aproximadamente un 10% respecto de 2025".

Finalmente, la minera metálica detalló que las utilidades del ejercicio alcanzaron a US$ 588,1 millones, lo que se compara con las pérdidas por US$ 404,3 millones del año 2024.