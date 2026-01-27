SQM anuncia acuerdo con Ivanhoe Electric para explorar cobre en 2.002 kilómetros cuadrados de su propiedad minera en el norte de Chile

"En caso de resultados exitosos, esta colaboración podría derivar en la formación de una empresa conjunta 50/50 entre SQM e Ivanhoe Electric, donde SQM tendrá la opción de operar y el derecho a elegir el CEO", indicó la, hasta ahora, minera no metálica.

SQM apunta al cobre. La hasta ahora minera no metálica lider en litio, nitrato de potasio y yodo anunció este martes que firmó un acuerdo de colaboración y exploración con la estadounidense Ivanhoe Electric para explorar 2.002 kilómetros cuadrados de propiedad minera de SQM en la Región de Antofagasta en búsqueda de cobre.

En su fase inicial, la alianza—guiada por un comité técnico conjunto—contempla una inversión de US$9 millones por parte de SQM para financiar tres años de exploración.

"El programa utilizará nuevas tecnologías de sistema de prospección geofísica Typhoon de Ivanhoe Electric, junto con el software de inversión de datos de Computational Geoscience Inc. (“CGI”), para identificar posibles yacimientos de cobre que cumplan con los criterios establecidos", indicó SQM en un comunicado.

"En caso de resultados exitosos, esta colaboración podría derivar en la formación de una empresa conjunta 50/50 entre SQM e Ivanhoe Electric, donde SQM tendrá la opción de operar y el derecho a elegir el CEO", agregó.

Fuente: Ivanhoe Electric

"Las concesiones minerales altamente prospectivas de SQM y las potentes tecnologías de exploración de Ivanhoe Electric son la combinación perfecta para la búsqueda de grandes descubrimientos de cobre en Chile", dijo Taylor Melvin, CEO de Ivanhoe Electric, citado en un comunicado de la firma estadounidense. "Nos entusiasma trabajar junto a SQM para definir nuestros programas iniciales de exploración y comenzar la búsqueda sistemática de nuevos descubrimientos de cobre en Chile".

Pablo Altimiras, director ejecutivo de la División de Yodo y Nutrición Vegetal de SQM, añadió en el comunicado de Ivanhoe Electric que la colaboración "proporciona a SQM la plataforma tecnológica que permite la exploración de áreas mineras cubiertas de caliche, que por su naturaleza son difíciles de explorar con métodos tradicionales".

"Nuestra ubicación privilegiada para depósitos de cobre, nuestra experiencia en exploración, nuestra red logística y nuestra presencia operativa constituyen la base perfecta para desplegar estas avanzadas capacidades geofísicas. Confiamos en que esta sinergia nos permitirá aprovechar el inmenso potencial de nuestras concesiones mineras y acelerar el descubrimiento de minerales críticos esenciales para la transición energética global", agregó Altamiras.