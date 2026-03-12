Sector minero impulsa resultados históricos en Schwager y ganancia de los controladores aumenta 50% en 2025

El holding especializado en servicios para la gran minería y soluciones de economía circular reportó ingresos por $ 112 mil millones al 31 de diciembre.

De la mano del sector minero, la icónica -y reinventada- compañía Schwager cerró 2025 con resultados históricos. El holding especializado en servicios para la gran minería y soluciones de economía circular reportó ingresos por $ 112 mil millones al 31 de diciembre, anotando un crecimiento del 19,7% respecto a 2024.

Así, según detalló la firma ante la Comisión para el Mercado Financiero, el Ebitda del periodo totalizó $ 13,1 mil millones, con un alza del 12%, mientras que la ganancia atribuible a los propietarios de la controladora ascendió a poco más de $4 mil millones, incrementándose en 50,1% versus el año anterior. Por su parte, la utilidad neta subió 29,3%, hasta los $ 5,4 mil millones.

El desempeño del periodo fue impulsado principalmente por el segmento Minería, que aportó el 92% de los ingresos del holding, totalizando $ 103,6 mil millones tras registrar un incremento interanual de 21,3%. "El negocio minero se consolida, tal como se ha venido proyectando en los últimos años, como el principal motor operativo y económico del grupo", destacó Schwager en un comunicado.

Cabe destacar que, durante 2025, la filial Schwager Service S.A. se adjudicó contratos con Codelco (Divisiones Andina, Chuquicamata, Radomiro Tomic, Gabriela Mistral y El Teniente) y con SCM Minera Lumina Copper Chile, por un monto total base y extensiones que asciende a $ 117,7 mil millones, fortaleciendo la cartera de contratos de mediano y largo plazo. En total, la cuprera estatal representó el 80% de las adjudicaciones del periodo.

En coherencia con estos resultados, la acción de Schwager duplicó su valor (+111%) durante el año 2025, mientras que en los últimos cinco años la variación acumulada del precio del papeles de la firma alcanza un 379%.