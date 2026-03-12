Dólar se dispara casi $ 10 a medida que el barril de Brent vuelve a rondar US$ 100 por últimos ataques de Irán
El mundo se enfrenta a la mayor interrupción de suministro de petróleo de la historia, afirmó la AIE, que este miércoles anunció la liberación récord de 400 millones de barriles de crudo. Desde el mercado se advierte que los precios seguirán altos mientras continúe la guerra.
El rally de precios de la energía volvía a tomar fuerza este jueves, por los últimos ataques de Irán cerca del estrecho de Ormuz, y con ello el dólar ganaba nueva demanda tanto en Chile como a nivel internacional.
La paridad dólar-peso subía $ 9,4 hasta los $ 906,9 a media mañana, y así comienza para el mercado local el día número 13 de la guerra en Medio Oriente, que ya venía de elevar el precio del dólar en la víspera.
El petróleo Brent escalaba 8% a US$ 99,3 por barril, después de nuevamente superar la marca de US$ 100 durante la jornada asiática. El dollar index subía 0,3%, con subidas en las tasas cortas de Estados Unidos, y el cobre Comex bajaba 0,4%. El peso chileno registraba el peor retorno de la sesión.
"En general, el peso ha sido la divisa más afectada por las turbulencias en Oriente Medio y por el aumento de los precios del petróleo en las últimas semanas, reflejando el papel de Chile como importador neto de crudo", publicó el equipo de estrategas de BBVA liderado por Alejandro Cuadrado.
"La evacuación de la principal terminal de exportación de petróleo de Omán en Mina Al Fahal, situada fuera del estrecho de Ormuz, así como el impacto sobre dos petroleros en aguas iraquíes, evidencian cómo el conflicto se está expandiendo. La interrupción en Omán supone un nuevo paso que intensifica los temores de que el suministro globa l de energía pueda verse afectado más allá del estrecho de Ormuz", plantearon.
El mundo se enfrenta a la mayor interrupción de suministro de petróleo de la historia, afirmó la Agencia Internacional de Energía (AIE), que este miércoles anunció la liberación récord de 400 millones de barriles de crudo. Desde el mercado se advierte que los precios seguirán altos mientras continúe la guerra.
