Dólar se dispara casi $ 10 a medida que el barril de Brent vuelve a rondar US$ 100 por últimos ataques de Irán

El mundo se enfrenta a la mayor interrupción de suministro de petróleo de la historia, afirmó la AIE, que este miércoles anunció la liberación récord de 400 millones de barriles de crudo. Desde el mercado se advierte que los precios seguirán altos mientras continúe la guerra.

Por: Benjamín Pescio

Publicado: Jueves 12 de marzo de 2026 a las 10:38 hrs.

